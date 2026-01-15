Bruno Jacomy y un revés en la etapa 11 del Rally Dakar: en qué puesto quedó

Por delante, al Rally Dakar le quedan solo dos etapas. Este viernes se correrá la decimosegunda y penúltima, saliendo de Al Henakiyah (720 kilómetros con 310 de especial) y el capítulo final, a correrse en la ciudad de Yanbu.

Luciano Benavides, la noticia argentina en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una jornada brillante y se subió a la cima en la categoría motos. El salteño saltó a la punta y ahora manda con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para el cierre en Yanbu.

Al-Attiyah manda en autos

En la categoría madre de la competencia, el líder es Nasser Al-Attiyah. El qatarí y su compañero Fabián Lurquin se encuentran en lo más alto de la general, con un tiempo de 44:39:59, seguidos por Nani Roma-Alex Haro (a 8 minutos y 40 segundos de distancia) y Sebastián Loeb-Boulanger (18' 37'').