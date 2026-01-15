Inicio Ovación Automovilismo Bruno Jacomy
Bruno Jacomy y un revés en la etapa 11 del Rally Dakar: en qué puesto quedó

En la recta final para el cierre del exigente Rally Dakar, Bruno Jacomy y su compañero Lucas Del Río terminaron el día con una mala noticia

Pasó una etapa más del picante y exigente Rally Dakar. El capítulo 11 en Arabia Saudita volvió a tener en el centro de la escena a mendocino Bruno Jacomy, navegante de Lucas Del Río en la categoría Challenger. El binomio trasandino sigue en la pelea pero terminó la jornada con una mala noticia al salir del podio de la clasificación general.

El trazado entre las ciudades de Al Kenaiyah y Yanbu tuvo una distancia total de 882 kilómetros, aunque poco más de 340 de especial. La dupla Bruno Jacomy-Lucas Del Río terminó el día en el puesto 7, con un tiempo de 3:24: 48 quedando a 7' 21'' de los argentinos Cavigliasso-Pertegarini, ganadores de la jornada.

Si bien defendieron el tercer lugar de la clasificación general durante varias etapas de la competencia, la ubicación y el tiempo de este jueves hicieron que la dupla retrocediera un lugar, quedando en el cuarto puesto. De esta manera, el podio quedó integrado por: Pau Navarro-Jan Rossa (49:52:46), Yasir Seaidan-Xavier Flick (+25:08) y Nicolás Cavigliasso-Valen Pertegarini (+44:04).

Por delante, al Rally Dakar le quedan solo dos etapas. Este viernes se correrá la decimosegunda y penúltima, saliendo de Al Henakiyah (720 kilómetros con 310 de especial) y el capítulo final, a correrse en la ciudad de Yanbu.

Luciano Benavides, la noticia argentina en el Rally Dakar

Luciano Benavides tuvo una jornada brillante y se subió a la cima en la categoría motos. El salteño saltó a la punta y ahora manda con apenas 23 segundos de ventaja sobre el estadounidense, cuando restan solo dos etapas para el cierre en Yanbu.

Al-Attiyah manda en autos

En la categoría madre de la competencia, el líder es Nasser Al-Attiyah. El qatarí y su compañero Fabián Lurquin se encuentran en lo más alto de la general, con un tiempo de 44:39:59, seguidos por Nani Roma-Alex Haro (a 8 minutos y 40 segundos de distancia) y Sebastián Loeb-Boulanger (18' 37'').

