Rally Dakar: Luciano Benavides realizó una buena etapa y quedó a tiro del líder
Luciano Benavides tuvo una buena performance en la etapa 10 del Rally Dakar
Por UNO
Luciano Benavides apretó el acelerador y tuvo una muy buena actuación en la etapa 10 del Rally Dakar, en el exigente tramo maratón, luego de un traspié en la instancia anterior. El piloto de Red Bull KTM terminó en la tercera posición y escaló al segundo lugar en la clasificación general.
Luciano Benavides, que viene teniendo una gran performance en el Rally Dakar 2026, registró un tiempo de 4:19.47 en la etapa que tuvo un total de 420 kilómetros. Este tiempo le permitió finalizar tercero en la etapa, a solo cuatro minutos y cuatro segundos del ganador, que fue el francés Adrien Van Beveren.
En lo que respecta a la clasificación general, Benavides escaló a la segunda posición ya que el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM), quien lideraba, sufrió una fuerte caída, perdió varias posiciones y quedó prácticamente sin chances de pelear por el título.
El nuevo líder de la general de motos del Rally Dakar es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque le saca solo 56 segundos a Benavides a falta de tres etapas para el final de una de las competiciones más exigentes en el mundo del automovilismo. Brabec se detvo a ayudar a Sanders luego de su caída y la organización de la competencia le restituyó 1 minuto y 37 segundos que le permitieron ubicarse primero en la general.
Cómo sigue el Rally Dakar
La etapa 11 del Rally Dakar se llevará a cabo este jueves y constará de un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.
En la categoría de autos, el catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) finalizó segundo en la etapa 10 y lidera en la clasificación con 12 minutos exactos de ventaja sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).
De esta manera, Al-Attiyah, quien tiene como copiloto al belga Fabian Lurquin, está cada vez más cerca de su sexta consagración en el Rally Dakar, donde ya se coronó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023).