Rally Dakar: Luciano Benavides realizó una buena etapa y quedó a tiro del líder

benavides

El nuevo líder de la general de motos del Rally Dakar es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque le saca solo 56 segundos a Benavides a falta de tres etapas para el final de una de las competiciones más exigentes en el mundo del automovilismo. Brabec se detvo a ayudar a Sanders luego de su caída y la organización de la competencia le restituyó 1 minuto y 37 segundos que le permitieron ubicarse primero en la general.

Cómo sigue el Rally Dakar

La etapa 11 del Rally Dakar se llevará a cabo este jueves y constará de un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.

En la categoría de autos, el catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) finalizó segundo en la etapa 10 y lidera en la clasificación con 12 minutos exactos de ventaja sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

De esta manera, Al-Attiyah, quien tiene como copiloto al belga Fabian Lurquin, está cada vez más cerca de su sexta consagración en el Rally Dakar, donde ya se coronó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023).