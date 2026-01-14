A lo largo del 2025, el árbol de jade fue elegida como una de las plantas más solicitadas por las personas en los viveros, y eso tiene que ver especialmente por lo estética de la suculenta para decorar el interior de casa. Además, otro punto que muchos han tenido en cuenta a la hora de elegir a esta planta, es que necesita tan solo de un puñado de cuidados para que se mantenga fuerte y sana.
Cómo saber si el árbol de jade es macho o hembra
Muchos buscan conocer el género de su árbol de jade, para realizar especialmente tareas vinculadas con la reproducción
Hay ciertas plantas que, de acuerdo a su género, se desarrolla de diferentes maneras y nos permiten realizar diversas tareas, es por eso mismo que muchos buscan saber si su árbol de jade es macho o hembra. Las personas que son expertas en jardinería revelaron toda la información sobre esta suculenta y su género.
Árbol de jade: por qué el verano y la primavera son tan positivos
El árbol de jade es la planta del momento y del año, y es que gracias a las redes sociales, miles de personas han optado por esta suculenta, que se caracteriza por necesitar de muy pocos cuidados y ser superestética. Además, no hay que olvidarse que está vinculada a las filosofías energéticas más seguidas del momento, como lo es el Feng Shui.
La forma en la que se desarrolla el árbol de jade cambia de manera muy marcada de acuerdo a la estación del año, diferenciando al invierno-otoño de la primavera-verano. Las condiciones ambientales son muy diferentes, y esto se ve claramente en el crecimiento de la planta, pero también en los cuidados que debemos tener con ella.
Aquellos expertos en jardinería, como los de Purplant, aseguran que hay tres aspectos puntuales en los cuales debemos trabajar sobre el árbol de jade, de esa manera nos aseguraremos que la planta se encuentre sana, sea la estación en la que esté. Los cuidados son los siguientes:
- Riego
- Exposición al sol
- Corrientes de aire
La llegada de la primavera y el verano, de acuerdo a las personas que más saben sobre el árbol de jade, hace que la planta se desarrolle de una manera diferente, más rápida e intensa, por las condiciones climáticas de las estaciones. La luz solar y la temperatura son los elementos claves de este "cambio" en su crecimiento.
Dentro de las tareas recomendadas por expertos en jardinería de Infoplant, para realizar durante la primavera y el verano sobre nuestro árbol de jade, se destacan las siguientes:
- Trasplante
- Reproducción
- Cambio de sustrato
- Poda
Árbol de jade: cómo saber si es macho o hembra
Expertos en jardinería de Infoplant dan más recomendaciones que simplemente decir los cuidados básicos para que la planta se encuentre bien sana. Muchos buscan conocer si el árbol de jade es una especie que se divide en macho o hembra, más que nada para poder conocer como manejarse en situaciones como la forma de ser reproducida o si puede ser reproducida.
De acuerdo a la gente de Cultifort, la planta del árbol de jade no se divide en macho o hembra, sino que se trata de una planta hermafrodita.
La forma más común y efectiva de reproducir el árbol de jade es por esquejes de tallo, y tan solo necesitarás elegir un tallo de cerca de 10 cm de largo y cortarlo. Habrá que dejar que repose en un lugar seco y cálido durante unos días para que se forme un callo en el extremo cortado. Una vez que esto ocurra, plántalo en una maceta con poco sustrato y bien aireado.