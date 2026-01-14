Independiente jugó dos partidos en un día: debut oficial y gol de Ignacio Malcorra que fue figura

Es por eso que decidió enfrentar en un partido amistoso a Peñarol durante la mañana donde Ignacio Malcorra sumó sus primeros minutos con la pechera del Rojo, aunque no se trató de un partido oficial.

El conjunto uruguayo lo ganaba por 1 a 0 gracias al gol de Leo Fernández, pero el ex jugador de Rosario Central empató el trámite y Juan Manuel Fedorco convirtió el segundo para coronar el 2 a 1 final.

Embed - Los goles de Peñarol 1 vs #Independiente 2 (13/1/2026)

Luego, por la noche, en el contexto de la Serie Río de La Plata (un conjunto de partidos amistosos que no reparte ni puntos ni premios) el conjunto de Quinteros se enfrentó al Everton chileno en un partido donde los goles no faltaron: Independiente se impuso por 5 a 3 con goles de Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Gabriel Ávalos, Lautaro Millán e Ignacio Pussetto, mientras que en el equipo trasandino anotaron Alan Medina, Julián Alfaro y Braian Martínez.

Embed - EL ROJO GOLEÓ A EVERTON EN UN PARTIDAZO TOTAL PARA EL RECUERDO | Everton 3-5 Independiente | RESUMEN

El mediocampista de 38 años se mostró inoxidable: Malcorra ingresó en el inicio del complemento y a los pocos minutos realizó un pique corto rápido y asistió a Gabriel Ávalos que convirtió el 3 a 2. Minutos después, con el 40 en su espalda, habilitó a Lautaro Millán quien mandó la pelota al fondo de la red poniendo el 4 a 2 parcial.

En total, entre los dos partidos, Ignacio Malcorra coronó un gol y dos asistencias, estadísticas que ilusionan al hincha del Rey de Copas y que, además, le dan la seguridad necesaria al mediocampista tras su paso por Rosario Central donde se fue con el pase en su haber.

Ignacio Malcorra Luego de su paso por Rosario Central donde ganó la Copa de Liga el mediocampista llegó a Independiente.

Malcorra habló sobre su debut en Independiente

El mediocampista se mostró conforme con los partidos disputados durante el martes mientras se encuentra en plena pretemporada, fue así que en diálogo con la página partidaria La Caldera del Diablo, explicó: "Cada día me estoy conociendo más con mis compañeros, me estoy sintiendo bien y lo importante es que el equipo va por buen camino".

Las estadísticas de Malcorra son auspiciosas, pero el jugador le bajó importancia haciendo hincapié en el trabajo del grupo: "Sirvió para el equipo, el equipo hizo un buen trabajo, nos estamos preparando bien, la idea es ir de a poco, estamos contento porque venimos haciendo las cosas bien".

Para finalizar, reveló que es parte de un plantel competitivo: "Estos amistosos nos sirven para ir ganando ritmo, al principio vamos a estar un poco duros, pero estamos haciendo una buena pretemporada, tenemos un buen plantel, un buen equipo, cualquiera puede jugar así que estamos contentos".

Como último partido amistoso de la pretemporada el Rojo se medirá por la Serie Río de La Plata con Montevideo Wanderers el próximo viernes 16 de enero.