El planeta cruza un límite inquietante: las temperaturas ya superan el umbral que debía evitarse

Calor extremo y cambio climático: ya afectan a todo el mundo

El informe advierte que el aumento del calor no se distribuye de manera uniforme, pero sí alcanza a todos. En 2025, la mitad de la superficie terrestre experimentó más días de estrés térmico severo, definido como una sensación térmica igual o superior a 32 °C, considerada por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de muertes relacionadas con el clima.

Las altas temperaturas, combinadas con sequías y vientos intensos, favorecieron incendios forestales de gran magnitud en Europa —incluida España— y en América del Norte, con graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas.

cambio climatico (11).jpg Los incendios forestales de Los Ángeles que dejaron pérdidas millonarias.

“La pregunta ya no es si superaremos el límite del Acuerdo de París, sino cómo gestionaremos ese rebasamiento”, advirtió Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Los expertos alertan que, al ritmo actual, el umbral podría superarse de forma permanente antes de que termine la década.

El aumento de las temperaturas ya es una realidad. Informarse es el primer paso para comprender cómo el cambio climático impacta en la vida cotidiana y qué decisiones colectivas serán clave en los próximos años.