Según el informe anual del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM) y del programa Copernicus, las temperaturas media mundial en 2025 alcanzó los 14,97 °C, 0,59 grados por encima del promedio del período 1991-2020. El año fue apenas 0,01 grados más frío que 2023 y solo 0,13 grados menos cálido que 2024, el más caluroso desde que existen registros.
El planeta cruza un límite inquietante: las temperaturas ya superan el umbral que debía evitarse
Las temperaturas globales ya superan el umbral de 1,5 °C. 2025 fue el tercer año más cálido y el cambio climático acelera sus impactos
Temperaturas récord: un promedio global que marca un antes y un después
Aunque 2025 no rompió el récord absoluto, su relevancia es histórica: el período 2023-2025 es el primero en el que las altas temperaturas superan de forma sostenida los 1,5 grados por encima del nivel preindustrial. Según informa EFE, para los científicos, este dato confirma que el calentamiento global avanza más rápido de lo previsto.
Europa también vivió su tercer año más cálido, con una temperatura media de 10,41 °C, 1,17 grados por encima del promedio histórico. Otras regiones, como el Ártico, la Antártida y partes de Asia central, registraron valores anuales excepcionalmente altos.
Calor extremo y cambio climático: ya afectan a todo el mundo
El informe advierte que el aumento del calor no se distribuye de manera uniforme, pero sí alcanza a todos. En 2025, la mitad de la superficie terrestre experimentó más días de estrés térmico severo, definido como una sensación térmica igual o superior a 32 °C, considerada por la Organización Mundial de la Salud como la principal causa de muertes relacionadas con el clima.
Las altas temperaturas, combinadas con sequías y vientos intensos, favorecieron incendios forestales de gran magnitud en Europa —incluida España— y en América del Norte, con graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas.
“La pregunta ya no es si superaremos el límite del Acuerdo de París, sino cómo gestionaremos ese rebasamiento”, advirtió Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Los expertos alertan que, al ritmo actual, el umbral podría superarse de forma permanente antes de que termine la década.
El aumento de las temperaturas ya es una realidad. Informarse es el primer paso para comprender cómo el cambio climático impacta en la vida cotidiana y qué decisiones colectivas serán clave en los próximos años.
Fuente: EFE.