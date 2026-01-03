Atención viajeros: alerta por ola de calor y temperaturas de hasta 38° en ciertas regiones de Chile

Chile sigue siendo el destino preferido para miles de argentinos que cruzan la cordillera en estos primeros días de enero de 2026, atraídos por playas, paisajes y precios más accesibles que en Argentina. Además del estado de la ruta por alta montaña y la variación de la cotización de ambas monedas, ahora los viajeros deberán estar atentos al pronóstico ya que ciertas regiones trasandinas tendrán una ola de calor.
Muchos viajeros eligen Viña del Mar, Valparaíso o la Región Metropolitana para disfrutar del verano, mientras otros se aventuran hacia el sur en busca de naturaleza. Sin embargo, este año el calor intenso marca la agenda ya que la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido alertas por altas temperaturas en varias zonas, que incluso podrían alcanzar los 38° durante este fin de semana.
Ola de calor en Chile
La ola de calor, que comenzó a finales de diciembre de 2025 y se extiende en enero, afecta principalmente regiones como Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, con un aviso meteorológico vigente desde el viernes 2 de enero. Según la DMC, una circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura provocan este aumento extremo de temperaturas, que se prolongará al menos hasta el domingo 4.
En La Araucanía, los valles podrían registrar hasta 38° tanto el sábado como el domingo, mientras que en Maule, Ñuble y Biobío se prevén hasta 36°. Más al norte, la zona central como Santiago ha visto un leve descenso tras el pico de fin de año, pero aún se mantienen días cálidos.
Para los viajeros argentinos que planean playas en la costa central, como Viña del Mar o Valparaíso, la buena noticia es que la influencia marítima mantiene temperaturas más moderadas, alrededor de 22 o 24° de máxima estos días, ideales para disfrutar del mar sin sofocones extremos.
Frente a esta ola de calor, los expertos recomiendan medidas básicas pero esenciales para los viajeros que vayan a esas regiones de Chile: hidratación constante, protector solar factor 50+, evitar exponerse al sol entre las 11 y las 17.