Atención viajeros: alerta por ola de calor y temperaturas de hasta 38° en ciertas regiones de Chile

Muchos viajeros eligen Viña del Mar, Valparaíso o la Región Metropolitana para disfrutar del verano, mientras otros se aventuran hacia el sur en busca de naturaleza. Sin embargo, este año el calor intenso marca la agenda ya que la Dirección Meteorológica de Chile ha emitido alertas por altas temperaturas en varias zonas, que incluso podrían alcanzar los 38° durante este fin de semana.

playa zapallar chile En Chile se vienen temperaturas de 38°.

Ola de calor en Chile

La ola de calor, que comenzó a finales de diciembre de 2025 y se extiende en enero, afecta principalmente regiones como Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, con un aviso meteorológico vigente desde el viernes 2 de enero. Según la DMC, una circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura provocan este aumento extremo de temperaturas, que se prolongará al menos hasta el domingo 4.