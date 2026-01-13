El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este miércoles la continuidad del calor, con máximas que superan los 35° y la amenaza de tormentas con granizo. El contraste térmico se producirá el domingo con el ingreso de un frente frío y llegará el alivio.
El pronóstico del tiempo en Mendoza adelantó una máxima de 35° y tormentas para este miércoles
El pronóstico del tiempo para toda la semana viene marcado por calor agobiante y tormentas con granizo. El domingo ingresará un frente frío
Miércoles 14 de enero de 2026
Jornada calurosa y algo nublada. Se esperan tormentas hacia la noche. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo algo nublado.
Máxima: 35 °C | Mínima: 20 °C
Jueves 15 de enero de 2026
Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Tormentas durante la madrugada. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En cordillera, algo nublado.
Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C
Viernes 16 de enero de 2026
Tiempo caluroso con poca nubosidad. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo poco nuboso.
Máxima: 35 °C | Mínima: 19 °C
Sábado 17 de enero de 2026
Caluroso, con nubosidad variable. Probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Condiciones inestables en cordillera.
Máxima: 36 °C | Mínima: 22 °C
Domingo 18 de enero de 2026
Parcialmente nublado, con marcado descenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur debido al ingreso de un frente frío.
Máxima: 30 °C | Mínima: 22 °C