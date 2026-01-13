El pronóstico del tiempo en Mendoza adelantó una máxima de 35° y tormentas para este miércoles

Máxima: 35 °C | Mínima: 20 °C

Jueves 15 de enero de 2026

Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Tormentas durante la madrugada. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En cordillera, algo nublado.

ola de calor verano mendoza pronóstico A buscar un poco de fresco este miércoles. El termómetro llegará a los 35°C y en la noche se esperan tormentas. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO.

Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C

Viernes 16 de enero de 2026

Tiempo caluroso con poca nubosidad. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo poco nuboso.

Máxima: 35 °C | Mínima: 19 °C

Sábado 17 de enero de 2026

Caluroso, con nubosidad variable. Probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Condiciones inestables en cordillera.

Máxima: 36 °C | Mínima: 22 °C

Domingo 18 de enero de 2026

Parcialmente nublado, con marcado descenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur debido al ingreso de un frente frío.

Máxima: 30 °C | Mínima: 22 °C