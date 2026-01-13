Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo en Mendoza adelantó una máxima de 35° y tormentas para este miércoles

El pronóstico del tiempo para toda la semana viene marcado por calor agobiante y tormentas con granizo. El domingo ingresará un frente frío

Redacción de UNO
Verano a pleno. Las piletas son una gran opción para hacerle frente a una máxima de 35°C, cómo la que se espera para este miércoles 14 de enero.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este miércoles la continuidad del calor, con máximas que superan los 35° y la amenaza de tormentas con granizo. El contraste térmico se producirá el domingo con el ingreso de un frente frío y llegará el alivio.

Miércoles 14 de enero de 2026

Jornada calurosa y algo nublada. Se esperan tormentas hacia la noche. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo algo nublado.

Máxima: 35 °C | Mínima: 20 °C

Jueves 15 de enero de 2026

Parcialmente nublado, con descenso de la temperatura. Tormentas durante la madrugada. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur. En cordillera, algo nublado.

A buscar un poco de fresco este miércoles. El termómetro llegará a los 35°C y en la noche se esperan tormentas.

Máxima: 31 °C | Mínima: 22 °C

Viernes 16 de enero de 2026

Tiempo caluroso con poca nubosidad. Vientos moderados del noreste. En cordillera, cielo poco nuboso.

Máxima: 35 °C | Mínima: 19 °C

Sábado 17 de enero de 2026

Caluroso, con nubosidad variable. Probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Condiciones inestables en cordillera.

Máxima: 36 °C | Mínima: 22 °C

Domingo 18 de enero de 2026

Parcialmente nublado, con marcado descenso de la temperatura. Vientos moderados del sector sur debido al ingreso de un frente frío.

Máxima: 30 °C | Mínima: 22 °C

