El mundo en alerta: los desastres naturales dejaron pérdidas por millones en 2025

Pérdidas millonarias que marcaron el año

Uno de los datos más impactantes del informe es el balance humano. Al menos 17.200 personas murieron en el mundo como consecuencia de catástrofes naturales en 2025, una cifra superior a la de 2024 y que refleja el creciente impacto social de estos eventos.

El desastre más costoso del año fueron los incendios forestales en el área de Los Ángeles, que generaron pérdidas por 53.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones estaban asegurados. Munich Re los calificó como el incendio más caro de la historia, con un saldo de 30 víctimas fatales.

incendio los angeles (1).jpg Lugares emblemáticos de Los Ángeles fueron destruidos por los incendios.

También destacó el terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar, que causó la muerte de 4.500 personas y pérdidas por 12.000 millones de dólares, aunque solo una fracción mínima contaba con seguro.

Un patrón que se repite en el mundo

En total, inundaciones, tormentas e incendios generaron 166.000 millones de dólares en pérdidas, superando nuevamente los registros históricos. Aunque los ciclones tropicales tuvieron un impacto económico menor que en otros años, en parte porque ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos, la formación de tres huracanes de categoría cinco refuerza la tendencia de fenómenos cada vez más extremos.

Los expertos coinciden: el mundo enfrenta un escenario donde las pérdidas por millones ya no son excepcionales, sino parte de una nueva normalidad climática.