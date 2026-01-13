El mundo en alerta: los desastres naturales dejaron pérdidas por millones en 2025

El mundo cerró 2025 con una cifra que vuelve a encender las alarmas climáticas: los desastres naturales provocaron pérdidas por 224.000 millones de dólares, casi 200.000 millones de euros, a nivel global. Así lo reveló la reaseguradora alemana Munich Re, que calificó el período como “alarmante” por la intensidad y frecuencia de los eventos extremos.
Un año extremo para el mundo
Según el informe, el 92 % de las pérdidas estuvo vinculado al clima, especialmente a inundaciones, tormentas severas e incendios forestales. Aunque el monto total fue un 39 % menor que en 2024, cuando se alcanzaron los 368.000 millones de dólares, los costos superaron ampliamente los promedios de las últimas dos y tres décadas.
Del total registrado en 2025, 108.000 millones de dólares estaban asegurados, lo que deja en evidencia una brecha significativa entre daños reales y cobertura financiera, especialmente en regiones más vulnerables.
Pérdidas millonarias que marcaron el año
Uno de los datos más impactantes del informe es el balance humano. Al menos 17.200 personas murieron en el mundo como consecuencia de catástrofes naturales en 2025, una cifra superior a la de 2024 y que refleja el creciente impacto social de estos eventos.
El desastre más costoso del año fueron los incendios forestales en el área de Los Ángeles, que generaron pérdidas por 53.000 millones de dólares, de los cuales 40.000 millones estaban asegurados. Munich Re los calificó como el incendio más caro de la historia, con un saldo de 30 víctimas fatales.
También destacó el terremoto de magnitud 7,7 en Myanmar, que causó la muerte de 4.500 personas y pérdidas por 12.000 millones de dólares, aunque solo una fracción mínima contaba con seguro.
Un patrón que se repite en el mundo
En total, inundaciones, tormentas e incendios generaron 166.000 millones de dólares en pérdidas, superando nuevamente los registros históricos. Aunque los ciclones tropicales tuvieron un impacto económico menor que en otros años, en parte porque ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos, la formación de tres huracanes de categoría cinco refuerza la tendencia de fenómenos cada vez más extremos.
Los expertos coinciden: el mundo enfrenta un escenario donde las pérdidas por millones ya no son excepcionales, sino parte de una nueva normalidad climática.
Fuente: EFE.