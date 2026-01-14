El goleador de la Reserva de Boca que genera expectativa y ya es jugador de Gimnasia y Esgrima

valentino simoni gimnasia Valentino Simoni es el goleador de la Reserva de Boca que jugará en Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

Simoni llegó a préstamo al Lobo por un año y jugará su primera temporada en Primera División. El atacante de 21 años disputó 36 partidos oficiales y marcó 13 goles en la Reserva de Boca que se consagró campeona de la Copa Proyección del Clausura hace algunas semanas atrás. Además integró el banco de suplentes (sin debut) ante Tigre en la victoria por 2 a 0 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.

A él se le suma Julián Ceballos, volante de 21 años que también llega cedido desde Boca Juniors, y que jugó en All Boys durante el 2025. Allí Ceballos disputó 29 partidos y convirtió 4 goles. Por su parte, Santiago Rodríguez, delantero de 28 años proveniente de Argentinos Juniors, también llega al Lobo con un rol más de experiencia en la delantera gracias a su pasado en Sarmiento, Instituto y Almagro.

santiago rodriguez gimnasia Santiago Rodríguez sumará experiencia en la ofensiva de Gimnasia y Esgrima. Foto: Gentileza Prensa Gimnasia.

Gimnasia y Esgrima afronta la recta final de su pretemporada en Buenos Aires

Luego de la derrota ante Excursionistas, Gimnasia y Esgrima se prepara para disputar otro amistoso - el último- en Buenos Aires ante Tigre. En la recta final de su pretemporada, el Lobo se medirá ante el elenco de Victoria el próximo 16 de enero antes de regresar a Mendoza, el 17, para alistar el debut en Primera División.