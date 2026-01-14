El goleador de la Reserva de Boca que genera expectativa y ya es jugador de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima continúa configurando su plantel de cara a la temporada 2026 en Primera División que comenzará su derrotero la semana entrante ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Con varias incorporaciones y algunos refuerzos, el Lobo se alista en Buenos Aires a la espera del debut.
En las últimas horas, desde la cuenta oficial de Gimnasia y Esgrima se confirmó el arribo de otros tres jugadores al plantel que dirige Broggi. Santiago Rodríguez, Valentino Simoni y Julián Ceballos son los últimos futbolistas que se sumaron a las arcas del Lobo en la recta final de la pretemporada en Buenos Aires.
El goleador de la Reserva de Boca que ya es jugador de Gimnasia y Esgrima
De los tres futbolistas que llegaron a Gimnasia y Esgrima en última instancia, un nombre es el que genera mayores expectativas en el sector ofensivo de la cancha. Él es Valentino Simoni, goleador de la Reserva de Boca que viene de tener una sobresaliente actuación en el Torneo Proyección 2025.
Simoni llegó a préstamo al Lobo por un año y jugará su primera temporada en Primera División. El atacante de 21 años disputó 36 partidos oficiales y marcó 13 goles en la Reserva de Boca que se consagró campeona de la Copa Proyección del Clausura hace algunas semanas atrás. Además integró el banco de suplentes (sin debut) ante Tigre en la victoria por 2 a 0 en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.
A él se le suma Julián Ceballos, volante de 21 años que también llega cedido desde Boca Juniors, y que jugó en All Boys durante el 2025. Allí Ceballos disputó 29 partidos y convirtió 4 goles. Por su parte, Santiago Rodríguez, delantero de 28 años proveniente de Argentinos Juniors, también llega al Lobo con un rol más de experiencia en la delantera gracias a su pasado en Sarmiento, Instituto y Almagro.
Gimnasia y Esgrima afronta la recta final de su pretemporada en Buenos Aires
Luego de la derrota ante Excursionistas, Gimnasia y Esgrima se prepara para disputar otro amistoso - el último- en Buenos Aires ante Tigre. En la recta final de su pretemporada, el Lobo se medirá ante el elenco de Victoria el próximo 16 de enero antes de regresar a Mendoza, el 17, para alistar el debut en Primera División.