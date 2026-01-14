Operativo de Aduana terminó con 5 autos de alta gama incautados: qué detectaron los agentes

auto incautado aduana Aduana también incautó 30 millones de pesos y 20 mil dólares durante el operativo.

Entre los vehículos de alta gama recuperados destacan modelos emblemáticos de la industria automotriz norteamericana: dos Ford Mustang y dos Chevrolet Camaro. Cada una de estas unidades posee una valuación que supera los 100 millones de pesos. El despliegue de este operativo permitió, además, la detención de dos ciudadanos argentinos, quienes quedaron incomunicados a disposición de la justicia.

Los agentes también incautaron importantes sumas de dinero en efectivo durante los allanamientos. El recuento arrojó un total de 30 millones de pesos y 20 mil dólares. Asimismo, se encontró un arma de fuego que no contaba con la documentación legal respaldatoria necesaria para su tenencia.

Vínculos con la farándula

La investigación expuso que los responsables de la maniobra mantenían un alto perfil en redes sociales. Los vehículos ingresados de contrabando aparecían con frecuencia en videoclips de artistas reconocidos de la escena musical actual, como L-Gante, La Joaqui y la China Suárez. Los implicados alquilaban estos autos para producciones audiovisuales y eventos, generando un lucro con bienes que no estaban nacionalizados correctamente.

incautados autos Dos de los impresionantes vehículos incautados.

Uno de los detenidos aseguraba ser propietario de una productora de eventos masivos. Sin embargo, los cruces de datos realizados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mostraron que el sujeto no registraba actividad económica declarada ni solvencia patrimonial acorde a los bienes que ostentaba. Las pesquisas sugieren que este esquema delictivo funcionaba al menos desde el año 2023.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, a cargo del doctor Marcelo Cardozo, con la instrucción del fiscal Marcelo Bernachea. Las autoridades judiciales evalúan la aplicación del artículo 865 del Código Aduanero por el delito de contrabando agravado. De comprobarse la culpabilidad, los involucrados podrían enfrentar penas que alcanzan los 10 años de prisión.