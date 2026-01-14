El videoclip de la "China" Suárez donde sale uno de los autos de lujo incautados por la Aduana

camaro amarillo La Aduana secuestró automóviles de alta gama que habían sido importados de manera ilícita. Imagen: ARCA.

La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios.

Los videoclips donde aparecen los autos incautados por la Aduana

La investigación reunió pruebas que indicarían la existencia de un ardid deliberado. Los investigadores revelaron que la operatoria se realizaba por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires que se encargaban de exhibir los autos en redes sociales.

Los vehículos salen en videoclips de artistas como Eugenia la "China” Suárez, L-Gante y La Joaqui. Al parecer, los automóviles eran alquilados para diferentes producciones audiovisuales de famosos. De hecho, uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA.

Uno de los autos incautados por Aduana se exhibe en el video Llora Como Un Arrepentido, compartido en la cuenta oficial de YouTube de la China Suárez. En el audiovisual se observa a la cantante, bailando junto a otras mujeres, cantando con L-Gante y otros artistas.

Según el artículo 865 del Código Aduanero, los imputados podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión por contrabando agravado. La investigación continúa y se estima que el esquema operaba al menos desde 2023.