El videoclip de la "China" Suárez donde sale uno de los autos de lujo incautados por la Aduana

Efectivos de la Dirección General de Aduanas secuestraron 4 autos de lujo, que superaban los $500 millones, y habían sido ingresados al país de forma ilícita. Según los investigadores, los vehículos fueron utilizados en videoclips de Eugenia la "China" Suárez, L-Gante y La Joaqui.
La investigación fue instruida por el fiscal Marcelo Bernachea de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú. El procedimiento autorizado por el Dr. Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, consistió en cinco allanamientos realizados en forma conjunta con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva. Los operativos fueron encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad.
Como consecuencia de los procedimientos realizados, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. Además, fueron secuestrados $30 millones, USD 20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria. Los autos incautados estaban formalmente radicados en Paraguay y son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad. También, fue secuestrada una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina.
La maniobra consistía en que ciudadanos paraguayos ingresaban los vehículos en calidad de turistas, pero al regresar a su país no retiraban los rodados, que quedaban en Argentina para ser usados por sus verdaderos propietarios.
Los videoclips donde aparecen los autos incautados por la Aduana
La investigación reunió pruebas que indicarían la existencia de un ardid deliberado. Los investigadores revelaron que la operatoria se realizaba por encargo de dos personas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires que se encargaban de exhibir los autos en redes sociales.
Los vehículos salen en videoclips de artistas como Eugenia la "China” Suárez, L-Gante y La Joaqui. Al parecer, los automóviles eran alquilados para diferentes producciones audiovisuales de famosos. De hecho, uno de los involucrados se presentaba como titular de una productora de “eventos multitudinarios”, aunque no registraba actividad económica declarada ante ARCA.
Uno de los autos incautados por Aduana se exhibe en el video Llora Como Un Arrepentido, compartido en la cuenta oficial de YouTube de la China Suárez. En el audiovisual se observa a la cantante, bailando junto a otras mujeres, cantando con L-Gante y otros artistas.
Según el artículo 865 del Código Aduanero, los imputados podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión por contrabando agravado. La investigación continúa y se estima que el esquema operaba al menos desde 2023.