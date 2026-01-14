Maipú consolida su desarrollo urbano con el 90% del Plan de Asfalto cumplido

Así, hasta el momento ya se han beneficiado más de 8.500 familias de Maipú. De esta manera, en muchos casos se conjugaron obras complementarias de construcción de cloacas, vinculaciones de agua, recambio de luminarias y recuperación de espacios públicos.

maipu (2) La Municipalidad de Maipú avanza fuertemente con su Plan de Asfalto 2025-2026.

Vinculación productiva e interconexión entre distritos de Maipú

Las tareas también se han extendido al perfeccionamiento de los carriles productivos. Por esto, se impulsaron obras claves como la de calle Jerónimo Ruiz para la conexión con Ruta 60 y Rodríguez Peña, el corredor industrial central de la provincia de Mendoza.