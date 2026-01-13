Marcelo Gallardo le bajó el pulgar y un campeón del mundo seguirá su carrera en el fútbol español

Boselli deja River y tendrá su primera experiencia europea

El hombre de 22 años, que realizó inferiores y debutó en Primera con la camiseta de Defensor Sporting de Uruguay, llegó a River a finales del mes de agosto del 2023. Un año más tarde fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata.

Tal y como lo estipulaba su contrato, el Millonario tenía la posibilidad de repescarlo tanto en enero como en julio. Y esto fue lo que ocurrió, ya que por pedido de Marcelo Gallardo, Boselli retornó a Núñez a mediados de la temporada 2025.

Su retorno a la institución estuvo muy lejos de lo esperado. Jugó apenas 335 minutos distribuidos en cinco partidos. La última vez que vio acción fue el 20 de septiembre en la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante. Fue suplente en cinco de los últimos siete compromisos del equipo en el torneo Clausura, pero no vio acción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/urieliugt/status/2010834343699067089&partner=&hide_thread=false Sebastián Boselli es nuevo refuerzo de #Getafe.



#River vende el 50% del pase. El defensor ya dejó la pretemporada y está en viaje rumbo a España. pic.twitter.com/EesLsRJ8dg — Uriel Iugt (@urieliugt) January 12, 2026

Luego de conocer el pulgar abajo de Marcelo Gallardo Pablo Boselli, padre y agente del campeón del mundo Sub 20, comenzó a escuchar las ofertas que llegaban a su puerta. La que mas sedujo, y la que ya lo tiene en tierras españolas, fue la del Getafe.

El acuerdo se cerró por 1.500.000 de euros por el 50% del pase del uruguayo. De esta manera Defensor Sporting conserva el 30% y River, que desembolsó 3.800.000 dólares para incorporarlo, el 20% restante.