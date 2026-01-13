Marcelo Gallardo le bajó el pulgar y un campeón del mundo seguirá su carrera en el fútbol español

River busca dejar atrás un muy pálido 2026. Sin haber logrado clasificar a la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo apunta con todos sus cañones a volver a celebrar en el plano internacional, a través de la Copa Sudamericana.
Marcelo Gallardo, DT de River, declaró a uno de sus futbolistas como prescindibles y su futuro estará en uno de los clubes de la Primera División de España
Pensando en ello, el Muñeco comenzó con el armado de su nuevo plantel. Además de las incorporaciones que se sumaron al club, hay algunos futbolistas que cerraron su ciclo en el elenco de Núñez y deberán buscar otros horizontes de cara al futuro de su carrera profesional.
Este es el caso de Sebastián Boselli. El defensor central, campeón del Mundial Sub 20 con la Selección uruguaya, fue declarado prescindible por Marcelo Gallardo y su destino futbolístico será LaLiga de España. Más precisamente en el Getafe.
El hombre de 22 años, que realizó inferiores y debutó en Primera con la camiseta de Defensor Sporting de Uruguay, llegó a River a finales del mes de agosto del 2023. Un año más tarde fue cedido a préstamo a Estudiantes de La Plata.
Tal y como lo estipulaba su contrato, el Millonario tenía la posibilidad de repescarlo tanto en enero como en julio. Y esto fue lo que ocurrió, ya que por pedido de Marcelo Gallardo, Boselli retornó a Núñez a mediados de la temporada 2025.
Su retorno a la institución estuvo muy lejos de lo esperado. Jugó apenas 335 minutos distribuidos en cinco partidos. La última vez que vio acción fue el 20 de septiembre en la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante. Fue suplente en cinco de los últimos siete compromisos del equipo en el torneo Clausura, pero no vio acción.
Luego de conocer el pulgar abajo de Marcelo Gallardo Pablo Boselli, padre y agente del campeón del mundo Sub 20, comenzó a escuchar las ofertas que llegaban a su puerta. La que mas sedujo, y la que ya lo tiene en tierras españolas, fue la del Getafe.
El acuerdo se cerró por 1.500.000 de euros por el 50% del pase del uruguayo. De esta manera Defensor Sporting conserva el 30% y River, que desembolsó 3.800.000 dólares para incorporarlo, el 20% restante.