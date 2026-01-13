Ante la picadura de un arácnido, la principal recomendación es la de no aplicarse ningún tipo de remedio casero y acudir a un especialista de inmediato. Sin embargo, el hielo puede ser tu principal aliado ante este problema que puede ser desesperante.
Ni alcohol, ni cremas: qué remedio casero aplicar ante la picadura de una araña violinista
Si una araña violinista te pica, debes aplicar este remedio casero para bajar la inflamación y reducir el dolor
La mordedura de una araña violinista es imperceptible la mayoría de las veces. Sin embargo, la misma puede ser identificada con una gran variedad de síntomas.
Hielo, el remedio casero que aplicar luego de una picadura de araña violinista
Ante una picadura de araña violinista, la aplicación de hielo envuelto en un paño es un remedio casero es útil para reducir dolor e inflamación, pero no es suficiente.
Luego de este, lo que tienes que hacer es lavar la zona con agua y jabón, mantenerla fresca y elevada, y no aplicar torniquetes ni nada que se le parezca.
El veneno de la araña violinista puede causar daño severo y no hay remedios caseros que lo neutralicen; aunque el hielo es una primera medida para aliviar la zona.
Lo cierto también es que es raro que una araña violinista pique. No es agresiva y solo muerde si se siente acorralada o aplastada accidentalmente, como al quedar atrapada entre la ropa y la piel, pero cuando lo hace, su picadura puede ser grave.
Ya lo sabes, si te pica una araña violinista, el primer remedio casero que tienes que utilizar es el hielo, que desinflama la zona y reduce el dolor. Luego de aplicarlo, recurre urgentemente a un especialista.
Cómo identificar a la araña violinista en casa
En sus características, la araña violinista puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.
Las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Además, presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo. Habitualmente, este ejemplar es más común de encontrar en horas altas de la noche.