Ni alcohol, ni cremas: qué remedio casero aplicar ante la picadura de una araña violinista

Luego de este, lo que tienes que hacer es lavar la zona con agua y jabón, mantenerla fresca y elevada, y no aplicar torniquetes ni nada que se le parezca.

El veneno de la araña violinista puede causar daño severo y no hay remedios caseros que lo neutralicen; aunque el hielo es una primera medida para aliviar la zona.

Lo cierto también es que es raro que una araña violinista pique. No es agresiva y solo muerde si se siente acorralada o aplastada accidentalmente, como al quedar atrapada entre la ropa y la piel, pero cuando lo hace, su picadura puede ser grave.

hielo Hielo, el único remedio casero que aplicar ante la picadura de la araña violinista.

Ya lo sabes, si te pica una araña violinista, el primer remedio casero que tienes que utilizar es el hielo, que desinflama la zona y reduce el dolor. Luego de aplicarlo, recurre urgentemente a un especialista.

Cómo identificar a la araña violinista en casa

En sus características, la araña violinista puede ser detectada visualizando un cuerpo pequeño de color marrón claro a oscuro, con una marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo.

Las patas de esta araña son largas, finas y delgadas, lo que le da una apariencia esbelta. Además, presentan vellosidad en distintas partes de su cuerpo. Habitualmente, este ejemplar es más común de encontrar en horas altas de la noche.