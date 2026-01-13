Adiós al impuesto PAIS: ¿ahora conviene pagar con tarjeta o con dinero en efectivo en Chile?

El cambio es importante porque antes el dólar tarjeta sumaba PAIS + percepción (60% extra), pero ahora solo queda la percepción del 30%. El costo de pagar con tarjeta de crédito en el exterior se acerca más al dólar oficial, aunque no es el más barato del mercado. En Chile, la mayoría de los comercios (supermercados, restaurantes, hoteles y excursiones) aceptan tarjetas internacionales sin problemas, lo que facilita los pagos.

La mejor forma de pagar en Chile

Pagar con tarjeta de crédito o débito tiene ventajas claras en 2026. Ofrece comodidad y seguridad, sin necesidad de llevar mucho efectivo. Si tenés una cuenta en dólares y configurás el débito o pagás el resumen directamente con dólares (comprados al oficial o MEP), evitás la percepción del 30%.