Atento, Independiente: la millonaria oferta que llegó desde Italia por una de sus figuras

Independiente recibió una tentadora oferta por uno de sus futbolistas. De esta manera, Gustavo Quinteros podría perder a una de sus figuras

Gustavo Quinteros está cerca de perder a una de sus figuras.

El mercado de pases en Avellaneda se sacudió en las últimas horas con la llegada de una oferta formal desde Italia por una de las figuras de Independiente. El Pisa presentó una propuesta de siete millones de euros brutos por el 70% del pase de Felipe Loyola, una operación que la dirigencia del Rojo evalúa con atención.

Entre cláusulas de plusvalía y opciones de compra por el porcentaje restante, el club analiza una transferencia que promete ser clave tanto para las arcas de la institución como para el futuro deportivo del mediocampista chileno.

Independiente recibió una millonaria oferta por Loyola

Independiente recibió en las últimas horas una oferta formal del Pisa de Italia por Felipe Loyola. La propuesta fue de 7 millones de euros brutos por el 70% de su ficha, más una opción de compra por el 30% restante valuada en 4,5 millones. Esta opción está siendo evaluada por la dirigencia del Rojo, que además analiza incluir una cláusula de plusvalía, mientras las partes ultiman detalles para intentar cerrar el acuerdo.

El interés del conjunto italiano no es nuevo, pero en esta oportunidad se tradujo en números concretos que sacuden el mercado y colocan al chileno en el centro de la escena. El volante se convirtió en una pieza clave desde su llegada, destacándose por su versatilidad, su intensidad en la recuperación y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, cualidades que despertaron la atención de clubes europeos.

Si bien la cifra es considerable y representa una oportunidad financiera importante para la institución, la dirigencia analiza cuidadosamente la estructura del pase. El hecho de desprenderse inicialmente del 70% de los derechos económicos, manteniendo un 30% con opción de venta futura, aparece como un punto a favor, aunque el foco principal está puesto en la plusvalía, considerada clave ante una eventual transferencia posterior dentro del mercado europeo.

En cuanto a lo deportivo, la posible salida de Loyola obligaría a Independiente a replantear su mediocampo. El cuerpo técnico valora su regularidad y su aporte táctico, por lo que cualquier negociación estará atada a la posibilidad de reforzar el plantel para no resentir el funcionamiento del equipo. En ese sentido, la dirigencia busca que la venta no solo deje rédito económico, sino también margen de maniobra para futuras incorporaciones.

Para el futbolista, el interés del Pisa representa una chance concreta de dar el salto al fútbol europeo. El proyecto deportivo del club italiano, que apunta a consolidarse y crecer competitivamente, aparece como un destino atractivo para continuar su evolución y ganar experiencia en un contexto exigente desde lo físico y táctico.

