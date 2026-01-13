Atento, Independiente: la millonaria oferta que llegó desde Italia por una de sus figuras

El interés del conjunto italiano no es nuevo, pero en esta oportunidad se tradujo en números concretos que sacuden el mercado y colocan al chileno en el centro de la escena. El volante se convirtió en una pieza clave desde su llegada, destacándose por su versatilidad, su intensidad en la recuperación y su capacidad para adaptarse a distintos sistemas tácticos, cualidades que despertaron la atención de clubes europeos.

Si bien la cifra es considerable y representa una oportunidad financiera importante para la institución, la dirigencia analiza cuidadosamente la estructura del pase. El hecho de desprenderse inicialmente del 70% de los derechos económicos, manteniendo un 30% con opción de venta futura, aparece como un punto a favor, aunque el foco principal está puesto en la plusvalía, considerada clave ante una eventual transferencia posterior dentro del mercado europeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/analyticscai/status/2011178735979168170&partner=&hide_thread=false Felipe Loyola está cerca de convertirse en nuevo jugador del Pisa de Italia.



Ofertaron €7.000.000 brutos x 70% del pase + opción x el 30% restante por €4.5M. Además se negocia una plusvalía.



Muy probablemente se de la salida del Chileno.

pic.twitter.com/M7r3jA050e — Analytics Independiente (@analyticscai) January 13, 2026

En cuanto a lo deportivo, la posible salida de Loyola obligaría a Independiente a replantear su mediocampo. El cuerpo técnico valora su regularidad y su aporte táctico, por lo que cualquier negociación estará atada a la posibilidad de reforzar el plantel para no resentir el funcionamiento del equipo. En ese sentido, la dirigencia busca que la venta no solo deje rédito económico, sino también margen de maniobra para futuras incorporaciones.

Para el futbolista, el interés del Pisa representa una chance concreta de dar el salto al fútbol europeo. El proyecto deportivo del club italiano, que apunta a consolidarse y crecer competitivamente, aparece como un destino atractivo para continuar su evolución y ganar experiencia en un contexto exigente desde lo físico y táctico.