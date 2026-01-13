Inicio Ovación Fútbol Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid de los campeones del mundo ganó con lo justo y pasó de ronda en la Copa del rey

Por octavos de final de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, con Julián Álvarez y Nahuel Molina desde el inicio, derrotó 1 a 0 a Deportivo La Coruña

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Un tiro libre de Antoine Griezmann le permitió al Atletico de Madrid obtener el pasaje a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Este martes el Atlético de Madrid superó con bastante dificultad la llave de octavos de final de la Copa del Rey, al derrotar por la mínima diferencia a La Coruña de local y meterse entre los mejores ocho del torneo. También pasaron de ronda Athletic Club y Real Sociedad en una muy disputada triple jornada.

El Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone, se impuso por 21 a 0 al Deportivo La Coruña, con la presencia de argentinos campeones del mundo en Qatar 2022: Julián Álvarez y Nahuel Molina. También fue titular el arquero Juan Musso y el hijo del Cholo, Giovani Simeone. En el complemento (58') ingresó Thiago Almada. El gol fue obra de Antoine Griezmann, a los 61'.

futbol-copa del rey-octavos-athletic-la coruña-griezmann-gol (2)
El zurdazo perfecto de Antoine Griezmann ya tomó vuelo se va a clavar en el ángulo superior del palo izquierdo del arquero, para darle el triunfo al Atlético de Madrid.

El Atlético de Madrid tuvo que esforzarse para seguir en la Copa del Rey

El Colchonero selló su clasificación a cuartos de final de la Copa del Rey tras un partido cerrado y trabajado, apoyado en el peso específico de sus figuras en los momentos clave, pero recién pudo desnivel en el complemento.

El único gol del partido fue convertido por Antoine Griezmann a los 61 minutos, cuando el francés apareció con su habitual calidad para definir de pelota parada y romper el cero. A partir de la ventaja, el conjunto colchonero controló el trámite, sostuvo el orden defensivo y neutralizó los intentos del local, que luchó hasta el final pero no encontró el empate.

El Cultural Leonesa quedó a un paso de la hazaña ante el Athletic de Bilbao

El Cultural Leonesa, de la segunda división, estuvo a un paso de lograr la hazaña de meterse en cuartos de final frente al Athletic Club, en un duelo apasionante, donde ganó el equipo vasco por 4 a 3 en tiempo suplementario, en un encuentro electrizante de principio a fin. El primer tiempo fue un intercambio constante de golpes.

Para Cultural Leonesa anotaron los goles Iván Calero, a los 16 y 27 minutos; y Rubén Sobrino, de penal a los 41. Athletic respondió con goles de Gorka Guruzeta, a los 26 y 38, y Oihan Sancet, también desde el punto penal, a los 45+3, cerrando una etapa inicial frenética y cargada de emociones.

En el segundo tiempo, el partido mantuvo su intensidad y se volvió aún más complejo para el conjunto visitante tras la expulsión de Aitor Paredes a los 56 minutos, que dejó al Athletic con diez jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo bilbaíno resistió los avances del local y llevó la definición al alargue. Allí, en un contexto de máxima tensión, Unai Gómez convirtió el penal a los 104 minutos y estableció el 4-3 definitivo, sellando una clasificación épica para el Athletic.

Real Sociedad pudo sacar el pasaje por la vía de los penales

Por su parte, Real Sociedad y Osasuna protagonizaron otro duelo cargado de dramatismo, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se resolvió en la tanda de penales. Osasuna golpeó rápido con el tanto de Jon Moncayola a los 4 minutos, y amplió la ventaja a los 17 tras un gol en contra de Mikel Oyarzabal. Cuando parecía que la clasificación se inclinaba para el conjunto rojo, la Real reaccionó en el tramo final del partido.

A los 75 minutos, Beñat Turrientes descontó y, ya en tiempo adicionado, Igor Zubeldia marcó el 2-2 a los 90+2, llevando el partido a la definición desde los doce pasos. En la tanda, Real Sociedad se impuso 4-3 y aseguró su lugar en los cuartos de final, cerrando una jornada intensa y llena de emociones en la Copa del Rey.

De esta manera, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad continúan en carrera en un torneo que no da respiro y que, una vez más, dejó partidos vibrantes y definiciones al límite.

