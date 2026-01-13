El Atlético de Madrid de los campeones del mundo ganó con lo justo y pasó de ronda en la Copa del rey

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atletiuniverse/status/2011188301399769267&partner=&hide_thread=false Antoine Griezmann with a beautiful freekick and he celebrates it in style... by taking off the captain's armband and kissing the Atleti badge. pic.twitter.com/3t0RlxzZmP — Atletico Universe (@atletiuniverse) January 13, 2026

El único gol del partido fue convertido por Antoine Griezmann a los 61 minutos, cuando el francés apareció con su habitual calidad para definir de pelota parada y romper el cero. A partir de la ventaja, el conjunto colchonero controló el trámite, sostuvo el orden defensivo y neutralizó los intentos del local, que luchó hasta el final pero no encontró el empate.

El Cultural Leonesa quedó a un paso de la hazaña ante el Athletic de Bilbao

El Cultural Leonesa, de la segunda división, estuvo a un paso de lograr la hazaña de meterse en cuartos de final frente al Athletic Club, en un duelo apasionante, donde ganó el equipo vasco por 4 a 3 en tiempo suplementario, en un encuentro electrizante de principio a fin. El primer tiempo fue un intercambio constante de golpes.

¡EL ATHLETIC SUFRIÓ CON TODO Y ÁLEX PADILLA!



Hoy se jugó el Cultural Leonesa vs Athletic de la Copa del Rey con Álex Padilla como titular



El portero mexicano recibió tres tantos del rival y los de Bilbao se llevaron un buen susto...

Para Cultural Leonesa anotaron los goles Iván Calero, a los 16 y 27 minutos; y Rubén Sobrino, de penal a los 41. Athletic respondió con goles de Gorka Guruzeta, a los 26 y 38, y Oihan Sancet, también desde el punto penal, a los 45+3, cerrando una etapa inicial frenética y cargada de emociones.

En el segundo tiempo, el partido mantuvo su intensidad y se volvió aún más complejo para el conjunto visitante tras la expulsión de Aitor Paredes a los 56 minutos, que dejó al Athletic con diez jugadores. A pesar de la inferioridad numérica, el equipo bilbaíno resistió los avances del local y llevó la definición al alargue. Allí, en un contexto de máxima tensión, Unai Gómez convirtió el penal a los 104 minutos y estableció el 4-3 definitivo, sellando una clasificación épica para el Athletic.

Real Sociedad pudo sacar el pasaje por la vía de los penales

Por su parte, Real Sociedad y Osasuna protagonizaron otro duelo cargado de dramatismo, que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se resolvió en la tanda de penales. Osasuna golpeó rápido con el tanto de Jon Moncayola a los 4 minutos, y amplió la ventaja a los 17 tras un gol en contra de Mikel Oyarzabal. Cuando parecía que la clasificación se inclinaba para el conjunto rojo, la Real reaccionó en el tramo final del partido.

A los 75 minutos, Beñat Turrientes descontó y, ya en tiempo adicionado, Igor Zubeldia marcó el 2-2 a los 90+2, llevando el partido a la definición desde los doce pasos. En la tanda, Real Sociedad se impuso 4-3 y aseguró su lugar en los cuartos de final, cerrando una jornada intensa y llena de emociones en la Copa del Rey.

De esta manera, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad continúan en carrera en un torneo que no da respiro y que, una vez más, dejó partidos vibrantes y definiciones al límite.