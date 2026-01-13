China se acerca a la energía infinita: su sol artificial rompió otra marca

sol-artificial.jpg

Para sortear esta barrera física, los investigadores del EAST ajustaron meticulosamente la presión inicial del gas combustible y la frecuencia de las microondas utilizadas para calentar el sistema. Esta estrategia permitió que el dispositivo operara de manera segura entre 1,3 y 1,65 veces por encima del límite de Greenwald. El éxito del experimento demostró que es posible mantener el control del plasma en rangos operativos que anteriormente se consideraban prohibidos o peligrosos para la integridad de la máquina.

Un nuevo régimen para el sol artificial

Si bien laboratorios en Estados Unidos cruzaron este umbral en el pasado, el desempeño del sol artificial asiático destaca por alcanzar un "régimen libre de densidad". Según el estudio publicado en Science Advances, el plasma permaneció estable mientras su densidad aumentaba, validando la teoría de autoorganización entre el plasma y las paredes de la cámara. Este comportamiento sugiere una vía escalable para futuros dispositivos de fusión que requieran alto rendimiento constante.

Los datos obtenidos servirán para optimizar el diseño del ITER, el colosal proyecto internacional que se construye en Francia y del cual participan potencias mundiales. Aunque la fusión nuclear requiere décadas de desarrollo y no solucionará la crisis climática inmediata, estos pasos agigantados sugieren que la humanidad podría contar con una fuente de poder inagotable hacia mediados de siglo, con previsiones de operaciones a gran escala para el año 2039.