Luciano Sábato, la nueva joyita de Independiente Rivadavia: "Mi primer sueño es debutar con esta camiseta"

"A Sábato lo vamos a llevar a la pretemporada. Si lo choca a Studer, si hace goles y marca que puede estar, tendrá un lugar. En mis equipos no pasa por la edad". Las palabras le pertenecen a Alfredo Berti, quien no hace mucho presagió lo que iba a pasar en el arranque del año de Independiente Rivadavia.
Luciano Sábato es el crédito de la casa y la esperanza de tener en el semillero un jugador en Primera División. Goleador en el último torneo de Reserva, el pibe de solo 17 años trabaja en el calor del verano mendocino con la idea clara: "Quiero debutar con esta camiseta. Ese es mi primer sueño, los otros vendrán luego", dice con la inocencia de su edad.
Delantero de área pero con la pimienta para jugar por adentro como referencia o ser un acompañante del 9, Lucho tiene condiciones en su ADN azul que ahora intentará demostrar con los profesionales: "Aprendo mucho de los más grandes. Pipe Ramis me habla mucho y uno trata de escuchar y aprender".
El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos en la pasada campaña de Independiente Rivadavia en el Torneo Proyección, una palabra que le sienta perfecto: los dirigentes ven en él el futuro inminente aunque en su cuello, su tatuaje diga "perseverancia".
"Es un privilegio tener a un jugador como Alex Arce, de quien aprendo mucho y a quien trato de imitar en algunas cosas". Claro, el 9 e intocable de la Lepra es su espejo, aunque no sean de similares características comparten la pasión por el arco de enfrente, ese que intentará empezar a perforar para enamorar a los hinchas del club.
Nacido en las entrañas de Ciudad Deportiva, el Rifle sabe que arranca con el apoyo de la gente, ganársela (al igual que a Alfredo Berti) dependerá pura y exclusivamente de él.
Independiente Rivadavia, con la cabeza en el debut
La Lepra ultima detalles a contrarreloj para el estreno en el 2026. Estudiantes de Buenos Aires lo espera, el próximo domingo en San Luis, levantando el telón de la Copa Argentina. El bautismo en el torneo Apertura será recién el 23 de febrero, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán.