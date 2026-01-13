Luciano Sábato, la nueva joyita de Independiente Rivadavia: "Mi primer sueño es debutar con esta camiseta"

Luciano Sábato independiente rivadavia El Rifle fue el goleador de Independiente Rivadavia en el torneo de Reserva.

El atacante de la Lepra, quien firmó su primer contrato como futbolista profesional en julio de este año, convirtió 12 goles en 16 partidos en la pasada campaña de Independiente Rivadavia en el Torneo Proyección, una palabra que le sienta perfecto: los dirigentes ven en él el futuro inminente aunque en su cuello, su tatuaje diga "perseverancia".

"Es un privilegio tener a un jugador como Alex Arce, de quien aprendo mucho y a quien trato de imitar en algunas cosas". Claro, el 9 e intocable de la Lepra es su espejo, aunque no sean de similares características comparten la pasión por el arco de enfrente, ese que intentará empezar a perforar para enamorar a los hinchas del club.

Nacido en las entrañas de Ciudad Deportiva, el Rifle sabe que arranca con el apoyo de la gente, ganársela (al igual que a Alfredo Berti) dependerá pura y exclusivamente de él.

Independiente Rivadavia, con la cabeza en el debut

La Lepra ultima detalles a contrarreloj para el estreno en el 2026. Estudiantes de Buenos Aires lo espera, el próximo domingo en San Luis, levantando el telón de la Copa Argentina. El bautismo en el torneo Apertura será recién el 23 de febrero, cuando reciba en el Bautista Gargantini a Atlético Tucumán.