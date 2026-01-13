Por qué Valentín Carboni eligió Racing y le dijo no a Europa

En cuanto al típico bautismo, dijo entre risas: "Me tocó el día anterior (a Matko Miljevic) y canté Sandro y Los del Fuego".

La propuesta le llegó en un momento donde pensaba continuar su carrera en Europa, pero explicó por qué le dio el visto bueno debutar en el fútbol argentino: "Apenas supe del interés de Racing me llamó el presidente. Cuando terminé la charla comenzó a resonar en mi cabeza y a pensar que podía ser un gran paso en mi carrera para tener continuidad, poder ser yo, que era algo que me estaba faltando. Apenas supe del interés estuve convencido y le di para adelante".

Embed EL APODO DE VALENTÍN CARBONI



pic.twitter.com/bOWLcYj2z9 — Data Racing (@DataRacingOK) January 13, 2026

Es por eso que prefirió a la Argentina sobre los equipos del Viejo Continente: "Tenía algunas ofertas ahí en algunos equipos de Italia, pero apenas supe de esta posibilidad como que fue algo que sentí. Lo decidí con el corazón y estoy muy convencido de esta decisión que tomé. A meterle para adelante".

Valentín Carboni Valentín Carboni se mostró feliz de estar en Racing en su historia de Instagram.

La importancia de Lautaro Martínez en la decisión de Valentín Carboni

Además relató que solicitó consejo del delantero de la Selección argentina: "Cuando estaba un poco más avanzado le pregunté a Lautaro. Él me dijo que si estaba convencido que le diera para adelante y que cualquier cosa que necesitara me iba a ayudar. Me deseó lo mejor".

Sobre su numero (el 21) también relató por qué lo eligió e involucró a otro jugador campeón del mundo: "La 21 la empecé a usar en el Monza, porque de chico miraba muchos Dybala. Es un poco por eso. En el Genoa no la pude usar porque estaba ocupada. Pero acá sí".

Valentín Carboni - Racing Valentín Carboni utilizará la número 21.

Valentín Carboni y sus aspiraciones de volver a la Selección argentina

Carboni salió campeón de la Copa América con la Selección argentina en 2024 y el delantero desea volver a estar en la órbita de Lionel Scaloni, teniendo en cuenta que se trata de un jugador joven con proyección para vestir el manto nacional. En cuanto a esas aspiraciones, muy cerca se muestra el Mundial, sin embargo no ha perdido las esperanzas.

"Es una meta, un objetivo que todo jugador argentino tiene, que se ilusiona con estar ahí. Pero no es lo principal. Lo primero es jugar, tener continuidad y hacerlo bien. Las cosas después van a llegar. No vine por eso, vine por otras cosas", explicó el delantero en diálogo con ESPN.

Embed "MESSI ES MI ÍDOLO, ES UN SUEÑO ESTAR CON ÉL", afirmó Valentín Carboni, flamante refuerzo de Racing, sobre la Selección Argentina y sus objetivos en este 2026, con el MUNDIAL a la vuelta de la esquina.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/JdbOxv0Bku — SportsCenter (@SC_ESPN) January 13, 2026

Al jugador de 20 años le consultaron si había podido mantener un diálogo con Scaloni, a lo que respondió: "No lo hablé con él, pero ellos siempre dicen que lo importante es jugar, tener continuidad y esta puede ser una buena oportunidad".

Además, se refirió a los entrenamiento que compartió con Lionel Messi: "Uno por ahí no toma conciencia de cuándo lo va a ver y eso, es una locura. Compartir con la mejor selección de los últimos años. Ellos me ayudaron mucho. Messi es una locura, es mi ídolo de chico. Es un sueño estar con él, y sus palabras".

En cuanto a las palabras del capitán de la Selección argentina hace referencia a cuando el astro dijo: "Lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara".