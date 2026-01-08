Valentín Carboni fue presentado en Racing, su primer club en el fútbol argentino

“Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”, expresó Carboni. “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo y que voy a dejar todo por esta camiseta para hacer lo mejor”

Carboni, campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina e ilusionado con estar en el Mundial de este año, llega cedido a préstamo por un año en busca de una continuidad que no ha tenido en el Inter.

Cuándo debutará Valentín Carboni en Racing

Aunque sin mucha continuidad, Valentín Carboni viene de jugar en el Genoa de Italia y se espera que con unos pocos entrenamientos ya pueda debutar en Racing.

carboni 2

El futbolista se sumó a la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, donde jugará el miércoles 14 ante General Caballero y el domingo 18 viajará a Concepción, Chile, para jugar a las 19 con la Universidad de Chile.

El debut en el Torneo Apertura 2026 será el sábado 24 de enero a las 19.30 contra Gimnasia La Plata, como visitante.