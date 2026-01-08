Valentín Carboni fue presentado en Racing, su primer club en el fútbol argentino

Valentín Carboni, la incorporación más rutilante del mercado de pases, fue presentado oficialmente como jugador de Racing que será su primer club en el fútbol argentino.
Valentín Carboni, la incorporación más rutilante del mercado de pases, fue presentado oficialmente como jugador de Racing que será su primer club en el fútbol argentino.
A decir verdad el mediocampista de 20 años jugó en Lanús, pero en divisiones inferiores ya que a los 13 años se fue con su familia a Europa donde pasó por Catania y llegó al Inter, club en el que se hizo profesional y que lo cedió a préstamo a Monza (2023-24), Olympique de Marsella (2024), Genoa (2025) y ahora a la Academia.
El presidente Diego Milito, quien al igual que Carboni también jugó en Inter, Genoa, Racing y la Selección argentina, fue quien acompañó al futbolista en la firma de su contrato junto al manager Sebastián Saja.
“Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”, expresó Carboni. “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo y que voy a dejar todo por esta camiseta para hacer lo mejor”
Carboni, campeón de la Copa América 2024 con la Selección argentina e ilusionado con estar en el Mundial de este año, llega cedido a préstamo por un año en busca de una continuidad que no ha tenido en el Inter.
Aunque sin mucha continuidad, Valentín Carboni viene de jugar en el Genoa de Italia y se espera que con unos pocos entrenamientos ya pueda debutar en Racing.
El futbolista se sumó a la pretemporada en Ciudad del Este, Paraguay, donde jugará el miércoles 14 ante General Caballero y el domingo 18 viajará a Concepción, Chile, para jugar a las 19 con la Universidad de Chile.
El debut en el Torneo Apertura 2026 será el sábado 24 de enero a las 19.30 contra Gimnasia La Plata, como visitante.