La picante cargada 2.0 de Vinicius al Cholo Simeone tras la victoria del Real Madrid

Cabe recordar que Simeone, en medio del partido, comenzó a gritarle: "Te va a echar Florentino, acordate. Te va a echar, acordate lo que te digo". En el momento del cambio, el DT fue por más: "Escuchá como te silban. Escuchá".

Qué dijo el Cholo Simeone en conferencia de prensa

Como no podía ser de otra manera, a la hora de hablar ante los medios de comunicación en la sala de conferencia de prensa, Diego Simeone fue consultado por su cruce verbal con el brasilero.

En primera instancia, el Cholo manifestó: "No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. No tengo nada para comentar, desde chico he dicho que siempre se queda ahí".

Acto seguido, otro periodista buscó retomar la situación y volvió a preguntarle a Simeone por sus dichos contra Vinicius. En esta ocasión, el entrenador del Atlético de Madrid prefirió evadir la consulta con una particular respuesta: "No me acuerdo. No me acuerdo, tengo memoria complicada".

"NO ME ACUERDO, TENGO MEMORIA COMPLICADA". El Cholo Simeone fue consultado sobre su PICANTE CRUCE con Vini en las semis de la Supercopa de España... ¿Le dijo que Florentino lo va a echar?



#DisneyPlus Plan Premium — SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

La palabra de Xabi Alonso y Federico Valverde

Xabi Alonso, quien encaró a Simeone cuando Vinicius fue sustituido, fue consultado sobre lo sucedido en el campo. "Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir a ellos", comenzó

"Cuando he escuchado lo que dijo, me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mi no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo lo que pasa dentro del campo tiene un límite", cerró el DT del Real Madrid.

Atención a las palabras de @XabiAlonso sobre la actitud de @Simeone:

"He escuchado lo que le ha dicho a Vini Jr. Esto no es ejemplo de buen deportista. No todo vale"



— GOL (@Gol) January 8, 2026

Otro de los que habló sobre lo sucedido fue Federico Valverde, capitán del Merengue. "Las cosas que pasan en el campo suelen pasar en todos los partidos, más en un partido como el que de hoy".

"Son dos sudamericanos que viven el fútbol de una manera muy loca. Como capitán del equipo, a Vini siempre lo voy a defender. Es un jugador muy especial en el club, nos ha dado millones de alegría. Siempre voy a estar con él", cerró el uruguayo.