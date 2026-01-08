Inicio Ovación Fútbol Vinicius Júnior
La picante cargada 2.0 de Vinicius al Cholo Simeone tras la victoria del Real Madrid

Vinicius se expresó en las redes sociales tras la victoria de Real Madrid. El brasilero le dejó un picante mensaje al Cholo Simeone tras su tenso cruce

Fabián Salamone
Vinicius no dudó y le respondió al Cholo Simeone.

Real Madrid se quedó con una nueva edición del derbi ante Atlético de Madrid y se metió en la final de la Supercopa, donde enfrentará a Barcelona. Tras el encuentro, y luego del escándalo que protagonizó junto a Diego Simeone, Vinicius le dejó un picante mensaje al DT del colchonero.

Lejos de dejar los problemas en la cancha, el extremo brasilero se expresó en las redes sociales. En un video publicado por el periodista Fabrizio Romano, donde se ve su ida y vuelta con el entrenador argentino, el hombre del Merengue fue picante.

La burla de Vinicius a Simeone

"Has perdido otra eliminatoria", escribió Vinicius junto a los emojis de caritas llorando. Con este mensaje cargado de sarcasmo, el futbolista de la Selección de Brasil dejó claro que su pelea con el Cholo sigue latente.

Cabe recordar que Simeone, en medio del partido, comenzó a gritarle: "Te va a echar Florentino, acordate. Te va a echar, acordate lo que te digo". En el momento del cambio, el DT fue por más: "Escuchá como te silban. Escuchá".

Qué dijo el Cholo Simeone en conferencia de prensa

Como no podía ser de otra manera, a la hora de hablar ante los medios de comunicación en la sala de conferencia de prensa, Diego Simeone fue consultado por su cruce verbal con el brasilero.

En primera instancia, el Cholo manifestó: "No tengo nada para comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. No tengo nada para comentar, desde chico he dicho que siempre se queda ahí".

Acto seguido, otro periodista buscó retomar la situación y volvió a preguntarle a Simeone por sus dichos contra Vinicius. En esta ocasión, el entrenador del Atlético de Madrid prefirió evadir la consulta con una particular respuesta: "No me acuerdo. No me acuerdo, tengo memoria complicada".

La palabra de Xabi Alonso y Federico Valverde

Xabi Alonso, quien encaró a Simeone cuando Vinicius fue sustituido, fue consultado sobre lo sucedido en el campo. "Intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir a ellos", comenzó

"Cuando he escuchado lo que dijo, me gusta menos. Eso no es ejemplo de buen deportista. Para mi no todo vale. Hay que tener respeto por el rival. Todo lo que pasa dentro del campo tiene un límite", cerró el DT del Real Madrid.

Otro de los que habló sobre lo sucedido fue Federico Valverde, capitán del Merengue. "Las cosas que pasan en el campo suelen pasar en todos los partidos, más en un partido como el que de hoy".

"Son dos sudamericanos que viven el fútbol de una manera muy loca. Como capitán del equipo, a Vini siempre lo voy a defender. Es un jugador muy especial en el club, nos ha dado millones de alegría. Siempre voy a estar con él", cerró el uruguayo.

