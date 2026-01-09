Ocean’s 8: Las estafadoras es una comedia estadounidense de 2018 que volvió a captar la atención del público tras su llegada a Netflix el 12 de septiembre de 2025. Este spin-off de la exitosa saga iniciada con Ocean’s Eleven en 2001 propone un giro fresco y femenino al universo de robos sofisticados, ideal para maratonear en la plataforma de series y películas.
Netflix: con un elenco imparable, esta película de 2 horas rompe todos los récords a nivel mundial
Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway son las protagonistas de esta comedia de Netflix que arrasa entre las mejores series y películas
La película, de 1 hora y 50 minutos, cuenta con un elenco de altísimo nivel encabezado por Sandra Bullock, acompañada por Cate Blanchett y Anne Hathaway, quienes aportan carisma, elegancia y humor a una historia centrada en un plan tan ambicioso como ingenioso. La química entre las protagonistas es uno de los grandes aciertos del film.
La crítica especializada tuvo opiniones mayormente positivas: desde IGN destacaron que se trata de una de las entregas más satisfactorias de la saga, mientras que Fotogramas remarcó que, aunque previsible, resulta gratificante y cumple exactamente con lo que promete. Con su combinación de humor, estrellas y robos inteligentes, Ocean’s 8: Las estafadoras es una de las opciones más entretenidas dentro del catálogo de series y películas de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Ocean’s 8: Las estafadoras
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Ocean’s 8: Las estafadoras versa: “Recién salida de prisión, Debbie Ocean planea robar un legendario collar durante la Met Gala. Para ello, recluta a siete mujeres con el fin de ejecutar el golpe perfecto”.
Debbie Ocean (Sandra Bullock), una mujer que acaba de salir de la cárcel, se propone robar un impresionante collar de diamantes, en lo que sería el robo del siglo. Para poder lograrlo, forma un equipo criminal perfecto, que intentará quedarse con la preciada joya durante la gala Met anual que se celebra en la ciudad estadounidense de Nueva York.
Netflix: tráiler de la película Ocean’s 8: Las estafadoras
Reparto de Ocean’s 8: Las estafadoras, película de Netflix
- Sandra Bullock (Debbie Ocean)
- Cate Blanchett (Lou)
- Anne Hathaway (Daphne Kluger)
- Mindy Kaling (Amita)
- Sarah Paulson (Tammy)
- Rihanna (Bola Nueve - Leslie)
- Helena Bonham Carter (Rose Wiel)
- Awkwafina (Constance)
Dónde ver la película Ocean’s 8: Las estafadoras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Ocean’s 8: Las estafadoras se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Ocean’s eight: Las estafadoras no está disponible en Netflix.
- España: la película Ocean’s 8: Las estafadoras se puede ver en Netflix, Movistar Plus y HBO Max.