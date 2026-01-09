Netflix: con un elenco imparable, esta película de 2 horas rompe todos los récords a nivel mundial

La película, de 1 hora y 50 minutos, cuenta con un elenco de altísimo nivel encabezado por Sandra Bullock, acompañada por Cate Blanchett y Anne Hathaway, quienes aportan carisma, elegancia y humor a una historia centrada en un plan tan ambicioso como ingenioso. La química entre las protagonistas es uno de los grandes aciertos del film.

La crítica especializada tuvo opiniones mayormente positivas: desde IGN destacaron que se trata de una de las entregas más satisfactorias de la saga, mientras que Fotogramas remarcó que, aunque previsible, resulta gratificante y cumple exactamente con lo que promete. Con su combinación de humor, estrellas y robos inteligentes, Ocean’s 8: Las estafadoras es una de las opciones más entretenidas dentro del catálogo de series y películas de Netflix.