Demoras en el Paso Cristo Redentor para el cruzar hacia Chile tras un día cerrado

Agregaron que debido a la cantidad de tránsito, a los que se suman también los camiones, la espera para avanzar hacia Chile puede mantenerse o incluso ser un poco mayor durante este viernes.

Demoras en el Paso Cristo Redentor

También la espera es para quienes regresan desde Chile y deben hacer aduana en Horcones, en el complejo Roque Carranza, donde al mediodía de hoy había al menos 1 hora para ser atendidos.

Si bien la aduana argentina es más rápida que la del vecino país, de todas formas las personas deben aguardar hasta que sea su turno para realizar todos los trámites correspondientes y avanzar hacia Mendoza.

paso cristo redentor paso a chile horcones roque carranza.jpg Una hora era la demora al mediodía en el Paso Cristo Redentor para ingresar a Argentina. Imagen ilustrativa.

Las autoridades señalaron que esto puede demorar hasta 48 horas en normalizarse tras el cierre de un día del paso internacional.

Además, indicaron que esperan un gran movimiento de vehículos y personas por el Paso Cristo Redentor durante el lunes, cuando muchos empiezan sus vacaciones y planearon viajar a Chile y otros tantos que regresarán a Argentina, por lo que insistieron viajar con tiempo, con paciencia y con mucha precaución.