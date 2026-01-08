El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado durante todo este jueves por lluvias en alta montaña

Además, se registraron aludes en ambos lados de la frontera, lo que hace que la situación sea peligrosa para cualquier persona que quiera transitar por la zona. Tal es así, que el ingreso al Parque Aconcagua cerró durante este jueves por las condiciones en alta montaña.

Reapertura del Paso Cristo Redentor

Las autoridades chilenas como las argentinas se volverán a reunir el viernes a las 7 para evaluar el estado de las rutas del Paso Cristo Redentor.

Algunos señalaron que si todo está en condiciones, se podría reanudar el tránsito desde las 8, pero todavía falta que se terminen las precipitaciones en la alta montaña y que no haya aludes que compliquen las rutas.

paso cristo redentor.jpg El funcionamiento del Paso Cristo Redentor podría normalizarse durante el viernes. Imagen ilustrativa. Foto: Gentileza

Según el pronóstico en el Paso Cristo Redentor, las lluvias y tormentas se pueden extender hasta la noche, pero habría una ventana de buen tiempo en la mañana del viernes, aunque desde la tarde se pueden registrar nuevamente tormentas aisladas.