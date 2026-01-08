Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
A esperar

El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado durante todo este jueves por lluvias en alta montaña

Las autoridades del Paso Cristo Redentor definieron que las condiciones no están dadas para la reapertura del camino a Chile por las lluvias y tormentas

El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado durante este jueves por lluvias y tormentas en la frontera. 

El Paso Cristo Redentor seguirá cerrado durante todo este jueves. Las autoridades del cruce internacional definieron que no están dadas las condiciones de transitabilidad segura para viajar por la alta montaña por las lluvias.

El coordinador argentino del Paso Cristo Redentor confirmó por medio de un comunicado que el paso a Chile seguirá cerrado durante este jueves, y se espera que a las 7 del viernes se realice una nueva reunión con sus pares chilenos para definir la reapertura.

paso cristo redentor diciembre nevada 2
Las lluvias y neviscas podr&iacute;an seguir durante todo este jueves en el Paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

La restricción es para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos y durante toda la jornada debido a la inestabilidad que provocan lluvias y tormentas tanto en la alta montaña de Mendoza, como del lado de Chile.

Además, se registraron aludes en ambos lados de la frontera, lo que hace que la situación sea peligrosa para cualquier persona que quiera transitar por la zona. Tal es así, que el ingreso al Parque Aconcagua cerró durante este jueves por las condiciones en alta montaña.

Reapertura del Paso Cristo Redentor

Las autoridades chilenas como las argentinas se volverán a reunir el viernes a las 7 para evaluar el estado de las rutas del Paso Cristo Redentor.

Algunos señalaron que si todo está en condiciones, se podría reanudar el tránsito desde las 8, pero todavía falta que se terminen las precipitaciones en la alta montaña y que no haya aludes que compliquen las rutas.

paso cristo redentor.jpg
El funcionamiento del Paso Cristo Redentor podr&iacute;a normalizarse durante el viernes. Imagen ilustrativa.

Según el pronóstico en el Paso Cristo Redentor, las lluvias y tormentas se pueden extender hasta la noche, pero habría una ventana de buen tiempo en la mañana del viernes, aunque desde la tarde se pueden registrar nuevamente tormentas aisladas.

