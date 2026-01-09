Impactante: un futbolista de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco en plena pretemporada

Desde el club sureño compartieron un video donde aparece el doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo médico aurinegro, explicando la importancia del rápido accionar ante este tipo de emergencias y remarcando la importancia de tener conocimiento sobre maniobras de reanimación.
Embed - Club Social y Deportivo Madryn en Instagram: "SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones."
