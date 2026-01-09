Inicio Ovación Fútbol Primera Nacional
conmoción

Impactante: un futbolista de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco en plena pretemporada

Un jugador de la Primera Nacional sufrió un paro caro respiratorio en pleno entrenamiento

Por UNO
Un futbolista de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento de pretemporada.

Un futbolista de la Primera Nacional sufrió un paro cardíaco en pleno entrenamiento de pretemporada.

Una fuerte conmoción se produjo en el fútbol argentino, en el ámbito de la Primera Nacional, en las últimas horas con la impactante noticia que llegó desde el Deportivo Madryn. Uno de los arqueros del plantel profesional, Mauricio Nievas, se descompensó y sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de pretemporada.

El tenso momento ocurrió en la mañana del jueves en el predio de Deportivo Madryn donde, según confirmaron fuentes médicas de la entidad, el futbolista de 27 años se desplomó durante la práctica.

Gracias a que el cuerpo técnico y el personal de salud actuaron con rapidez y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (sumado a que contaban con todos los elementos necesarios para la emergencia) pudo estabilizarse al jugador que luego fue trasladado de urgencia al Hospital Andrés Isola. Allí permanece internado en la sala de terapia intensiva y el médico del plantel, Gustavo Acuña, informó que los primeros estudios realizados no arrojaron anomalías, aunque el estado de salud del futbolista continúa siendo reservado y continúa bajo estricta observación médica.

Qué dijeron desde el Deportivo Madryn sobre la salud del jugador

Desde el club sureño compartieron un video donde aparece el doctor Marcelo Ballari, integrante del cuerpo médico aurinegro, explicando la importancia del rápido accionar ante este tipo de emergencias y remarcando la importancia de tener conocimiento sobre maniobras de reanimación.

Embed - Club Social y Deportivo Madryn en Instagram: "SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones."
View this post on Instagram

El arquero Mauricio Nievas es oriundo de Córdoba, llegó a Deportivo Madryn en 2019 y fue una de las piezas importantes del equipo que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, mientras que estuvo en la institución hasta 2024 y durante la temporada pasada jugó a préstamo en Germinal, en el Torneo Federal A, antes de regresar nuevamente al aurinegro.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas