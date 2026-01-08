El equipo de la Primera Nacional que sueña con contratar a Ricardo Centurión

Desde Racing de Córdoba tomaron nota y ya tuvieron el primer contacto con el entorno del futbolista que supo vestir las camisetas de Boca, Racing, San Lorenzo, Vélez y San Pablo, entre otros.

“Hablamos con el representante. La verdad es que nos atendió muy macanudo, así que ahí nomás le bajamos la propuesta económica y quedamos en charlar mano a mano con Ricky para ver qué adelantamos”, contó Manuel Pérez.

El mandamás del elenco cordobés, quien se ilusiona con pelear por el ascenso a la Primera División, aseguró que en la posible llegada de Centurión: “Sería un impacto fuerte para la categoría”.

Manuel Pérez, presidente de la academia, confirmó que se le realizó un ofrecimiento a Centurión, quien quedó libre tras su paso por Bolivia.



— Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) January 7, 2026

Durante su estadía en Bolivia el hombre de 32 años disputó un total de 31 partidos. en ellos convirtió nueve goles, aportó cuatro asistencias y, además, en dos ocasiones recibió la tarjeta roja.

Demostrando la madurez que ha alcanzado, en su reciente entrevista, Centurión reveló lo bien que le hizo su paso por el fútbol de Bolivia: "A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte, empecé a pensar cosas diferentes. Antes me hablaba gente y me decía algo, y uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la gente que te quiere te dice 'van a pasar los años y te vas a dar cuenta'. La verdad es que hoy, después de los 30 años, me doy cuenta, pero tampoco me castigo. Tampoco me castigo en decir 'no, por esto no'".