El equipo de la Primera Nacional que sueña con contratar a Ricardo Centurión

Tras asegurar que no se le caerían los anillos por jugar en la Primera Nacional, Ricardo Centurión recibió su primera oferta. Se trata de Racing de Córdoba, equipo que ocupa un lugar en la Zona A de la Segunda División del fútbol argentino.
Ricardo Centurión dejó la puerta abierta para su retorno al fútbol argentino y un equipo de la Primera Nacional preguntó condiciones por él
Tras asegurar que no se le caerían los anillos por jugar en la Primera Nacional, Ricardo Centurión recibió su primera oferta. Se trata de Racing de Córdoba, equipo que ocupa un lugar en la Zona A de la Segunda División del fútbol argentino.
Manuel Pérez, presidente de la institución, fue el encargado de dar a conocer la situación. En su charla con Cadena 3, reveló que levantó el teléfono y se comunicó con el entorno del ahora exjugador de Oriente Petrolero.
“Si tengo que jugar en la B Nacional y hacer méritos para volver a Primera, no se me va a caer ningún anillo”, fueron las palabras con la que Ricardo Centurión abrió la puerta para su retorno al fútbol argentino.
Desde Racing de Córdoba tomaron nota y ya tuvieron el primer contacto con el entorno del futbolista que supo vestir las camisetas de Boca, Racing, San Lorenzo, Vélez y San Pablo, entre otros.
“Hablamos con el representante. La verdad es que nos atendió muy macanudo, así que ahí nomás le bajamos la propuesta económica y quedamos en charlar mano a mano con Ricky para ver qué adelantamos”, contó Manuel Pérez.
El mandamás del elenco cordobés, quien se ilusiona con pelear por el ascenso a la Primera División, aseguró que en la posible llegada de Centurión: “Sería un impacto fuerte para la categoría”.
Durante su estadía en Bolivia el hombre de 32 años disputó un total de 31 partidos. en ellos convirtió nueve goles, aportó cuatro asistencias y, además, en dos ocasiones recibió la tarjeta roja.
Demostrando la madurez que ha alcanzado, en su reciente entrevista, Centurión reveló lo bien que le hizo su paso por el fútbol de Bolivia: "A mí en Bolivia se me abrió la cabeza muy fuerte, empecé a pensar cosas diferentes. Antes me hablaba gente y me decía algo, y uno por ahí no escucha o se la da de vivo. Y la gente que te quiere te dice 'van a pasar los años y te vas a dar cuenta'. La verdad es que hoy, después de los 30 años, me doy cuenta, pero tampoco me castigo. Tampoco me castigo en decir 'no, por esto no'".