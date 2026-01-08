La novela del verano: Santino Andino y la oferta que más lo seduce para su futuro

Sin embargo, la agencia que representa a Andino desde fines del 2025, quiere llevarlo a Europa y acercó una oferta del Panathinaikos de Grecia que pagaría 7 millones de euros por la mitad del pase, aunque la primera respuesta de Mansur la consideró "insuficiente" y sólo aceptaría vender la totalidad del pase por 14 millones de euros, una cifra récord no solo para el Tomba sino para el fútbol de Mendoza.

Embed - Santino Andino, la joya que divide a River y Panathinaikos

Cuál es el deseo de Santino Andino

En esa pulseada, el futbolista de solo 20 años solo quiere jugar y corre el riesgo de que las negociaciones de dilaten y tenga que quedarse en Godoy Cruz (tiene contrato por dos años más) jugando en la Primera Nacional.

Lo cierto es que el delantero quiere jugar en el Panathinaikos, club que no solo le ofrece un importante contrato por 3 años y medio sino que además lo seduce desde lo deportivo ya que el propio DT español Rafa Benítez se comunicó con él para manifestarle su interés.