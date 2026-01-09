Fin de la novela: Boca ya tiene a su primer refuerzo

Fueron varios días de negociación entre Boca y Atlético Nacional de Colombia, dueño del pase de Hinestroza, hasta que finalmente se concretó el acuerdo entre ambas instituciones. Si bien aún no es oficial, la transacción sería de un monto aproximado de cinco millones de dólares por el 80% de la ficha. El extremo de 23 años viajará en las próximas horas a la Argentina para firmar un contrato por 4 años con el Xeneize.

Quién es Mariano Hinestroza, el nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza hizo inferiores en el América de Cali y, en 2020, fue cedido al Palmeiras de Brasil para continuar su formación en juveniles. El delantero no sumó minutos en los equipos mayores de América y Palmeiras y, en 2022, se fue libre a Pachuca de México donde jugó 46 partidos, marcó 2 goles y conquistó el Torneo Apertura en su primer año.