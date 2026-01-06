Inicio Ovación Fútbol Copa Argentina
Copa Argentina 2026: día, hora y sede de los primeros 4 partidos con Independiente Rivadavia defendiendo el título

Independiente Rivadavia iniciará la defensa del título de la Copa Argentina el próximo domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires en un cruce que ya tiene confirmadas la hora y la sede.

Por UNO
Bottari con la Copa Argentina.

Bottari con la Copa Argentina.

El encuentro inaugural de la edición 2026 del certamen más federal del fútbol argentino será en estadio La Pedrera de Villa Mercedes y se iniciará a las 19.

vs estudiantes
Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros volverán a medirse en la Copa Argentina.

Ese mismo día, pero a las 21.15, será el encuentro en el que Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, jugará con Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, en el estadio Ciudad de Caseros.

Un día más tarde, el lunes 19 a las 21.15, en el estadio Florencio Solá de Banfield, Estudiantes de La Plata, campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones del año pasado, se medirá con Ituzaingó.

Por último, el miércoles 21 a las 21.15 en cancha de Lanús, Argentinos Juniors se enfrentará con FC Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional.

Todos los cruces de la Copa Argentina 2026

Domingo 18/1

  • 19 Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Buenos Aires (en Villa Mercedes)
  • 21.15 Lanús vs. Sarmiento (LB) (en Caseros)

Lunes 19/1

  • 21.15 Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó (en Banfield)

Miércoles 21/1

  • 21.15 Argentinos Juniors vs. Midland (en Lanús)

El resto de los partidos

  • Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy.
  • River vs. Ciudad de Bolívar.
  • San Lorenzo vs. Deportivo Rincón.
  • Huracán vs. Olimpo.
  • Racing vs. San Martín (F).
  • Independiente vs. Atenas (RC).
  • Platense vs. Argentino (Monte Maíz).
  • Banfield vs. Real Pilar.
  • Talleres vs. Argentino de Merlo.
  • Belgrano vs. Atlético de Rafaela.
  • Vélez vs. Deportivo Armenio.
  • Tigre vs. Claypole.
  • Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros.
  • Newell's vs. Acassuso.
  • Gimnasia y Esgrima vs. Gimnasia y Tiro de Salta.
  • Godoy Cruz vs. Deportivo Morón.
  • Deportivo Riestra vs. Deportivo Maipú.
  • Rosario Central vs. Sportivo Belgrano.
  • Central Córdoba vs. Gimnasia (J).
  • Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas.
  • Instituto vs. Atlanta.
  • Estudiantes (RC) vs. San Martín (T).
  • San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn.
  • Unión vs. Agropecuario.
  • Defensa y Justicia vs. Chaco for Ever.
  • Sarmiento vs. Tristán Suárez.
  • Aldosivi vs. San Miguel.
  • Barracas Central vs. Temperley.

