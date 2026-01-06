Copa Argentina 2026: día, hora y sede de los primeros 4 partidos con Independiente Rivadavia defendiendo el título

Independiente Rivadavia iniciará la defensa del título de la Copa Argentina el próximo domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires en un cruce que ya tiene confirmadas la hora y la sede.
El encuentro inaugural de la edición 2026 del certamen más federal del fútbol argentino será en estadio La Pedrera de Villa Mercedes y se iniciará a las 19.
Ese mismo día, pero a las 21.15, será el encuentro en el que Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, jugará con Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, en el estadio Ciudad de Caseros.
Un día más tarde, el lunes 19 a las 21.15, en el estadio Florencio Solá de Banfield, Estudiantes de La Plata, campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones del año pasado, se medirá con Ituzaingó.
Por último, el miércoles 21 a las 21.15 en cancha de Lanús, Argentinos Juniors se enfrentará con FC Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional.
