Copa Argentina 2026: día, hora y sede de los primeros 4 partidos con Independiente Rivadavia defendiendo el título

El encuentro inaugural de la edición 2026 del certamen más federal del fútbol argentino será en estadio La Pedrera de Villa Mercedes y se iniciará a las 19.

vs estudiantes Independiente Rivadavia y Estudiantes de Caseros volverán a medirse en la Copa Argentina.

Ese mismo día, pero a las 21.15, será el encuentro en el que Lanús, campeón de la Copa Sudamericana 2025, jugará con Sarmiento de La Banda, de Santiago del Estero, en el estadio Ciudad de Caseros.