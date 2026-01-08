El jugador de Boca que puede jugar el Mundial convocado por Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro es un técnico que siempre está atento a los detalles y en la búsqueda de alternativas en ataque. En ese camino para reforzar a la selección de Paraguay que participará en el próximo Mundial se encontró con que un delantero de Boca tiene a su padre paraguayo y al instante le pidió al jugador que comenzara los trámites de documentación correspondientes.

Fue así que Milton Giménez comenzó a ilusionarse con disputar el torneo y, después de una larga espera, consiguió su documento que garantiza que - además de la nacionalidad argentina - tiene la paraguaya.

Milton-Giménez-Boca.jpg El jugador de Boca puede llevar sus goles al Mundial.

De esta manera está disponible para ser convocado por el Lechuga para disputar los próximos amistosos y, claro, disputar el Mundial 2026 donde Paraguay es parte del Grupo D junto a Estados Unidos, Australia y al ganador del Repechaje entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania.

DNI Milton Giménez El jugador de Boca consiguió la doble ciudadanía.

Los partidos preparativos se llevarán adelante en la próxima fecha FIFA que están programados para marzo y, según trascendió, serán contra un equipo europeo y otro de Asia o África.

Giménez, de todas maneras, no la tiene fácil porque tendrá que hacerse un lugar por sobre Alex Arce, Ronaldo Martínez, Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria.

El delantero de Boca puede ser el quinto argentino en la selección de Alfaro

Milton Giménez no será el único jugador con doble ciudadanía que podrá integrar el plantel de la selección de Gustavo Alfaro ya que el técnico suele convocar a Juan José Cáceres (lateral derecho surgido en Racing), Agustín Sández (lateral izquierdo con pasado en Boca), Andrés Cubas (mediocampista que también jugó en el Xeneize) y Alejandro Romara Gamarra (volante ofensivo con pasado en Huracán de Parque Patricios).

El fixture del jugador de Boca en el Mundial 2026