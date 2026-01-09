Inicio Ovación Polideportivo vóleibol
Triste noticia

Tristeza en el vóley por la sorpresiva muerte de César Cottini a los 44 años

Mucha tristeza generó la noticia del fallecimiento de César Cottini, figura del vóley local que trascendió los límites de la provincia como jugador y entrenador.

Cottini estaba radicado en Chile.

Mucha tristeza generó la noticia del fallecimiento de César Cottini, figura del vóley de Mendoza que trascendió los límites de la provincia como jugador y entrenador.

Surgido en la UNCuyo, el gigante de 2,08 m de altura estaba radicado desde hace una década en el Sur de Chile, donde fue clave en el desarrollo del vóley.

César Cottini con uno de los equipos de vóley que dirigía en Chile.

Cottini, quien jugó profesionalmente en Francia y en la Liga Argentina, llegó a formar parte de la selección nacional y la noticia de su muerte generó conmoción en el ambiente del vóley.

La Federación de Vóley de Chile y el club River Valdivia, del que fue fundador y en el que trabajó hasta el último día, manifestaron su dolor por la sorpresiva muerte de Cottini, quien sufrió un paro cardíaco a los 44 años de edad, días después de haber pasado las fiestas en Mendoza junto a familiares y amigos.

Tristeza en Chile por la muerte de César Cottini

Yanett Méndez, dirigente del club River Vadivia, señaló en medios trasandinos que los familiares directos de Cottini viajaron a Valdivia para cumplir con los trámites legales. “Nos gustaría que lo velaran acá, pero la decisión la va a tomar la familia“, expresó.

“Era un excelente entrenador, carismático y muy dedicado a los chicos. Los trataba de forma familiar, era muy correcto y respetuoso, sobre todo con las niñas, los chicos lo adoraban. Él le ponía la impronta al club. Todo lo hacía con amor“, dijo Méndez sobre el fallecido técnico mendocino, pionero del vóley en la región e impulsor de la Asociación de Vóleibol de la Región de Los Ríos (AVO Los Ríos).

“Va a dejar un enorme vacío. No sé qué haremos sin él“, agregó.

