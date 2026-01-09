Tristeza en el vóley por la sorpresiva muerte de César Cottini a los 44 años

cottini 3

La Federación de Vóley de Chile y el club River Valdivia, del que fue fundador y en el que trabajó hasta el último día, manifestaron su dolor por la sorpresiva muerte de Cottini, quien sufrió un paro cardíaco a los 44 años de edad, días después de haber pasado las fiestas en Mendoza junto a familiares y amigos.

Tristeza en Chile por la muerte de César Cottini

Yanett Méndez, dirigente del club River Vadivia, señaló en medios trasandinos que los familiares directos de Cottini viajaron a Valdivia para cumplir con los trámites legales. “Nos gustaría que lo velaran acá, pero la decisión la va a tomar la familia“, expresó.

Embed - Club de Voleibol River Valdivia on Instagram: "No quisiéramos compartir esta publicación, con lágrimas , dolor y frustración comunicamos que nuestro querido profesor César Cottini nos dejó esta madrugada de forma repentina, dejando un vacío inmenso en nuestros corazones, hoy te lloran más de 100 alumnos junto con sus padres y amigos, enseñaste más que técnicas , enseñaste valores , difícil encontrar otro profe como tú, te recordaremos por siempre, este fue el club de tus amores , vuela alto , el cielo te recibe , Hasta pronto querido profe Cotti , te amamos " View this post on Instagram

“Era un excelente entrenador, carismático y muy dedicado a los chicos. Los trataba de forma familiar, era muy correcto y respetuoso, sobre todo con las niñas, los chicos lo adoraban. Él le ponía la impronta al club. Todo lo hacía con amor“, dijo Méndez sobre el fallecido técnico mendocino, pionero del vóley en la región e impulsor de la Asociación de Vóleibol de la Región de Los Ríos (AVO Los Ríos).

“Va a dejar un enorme vacío. No sé qué haremos sin él“, agregó.