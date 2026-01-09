Inicio Ovación Fútbol Lionel Scaloni
Lionel Scaloni: de su charla con Lionel Messi a 153 días del Mundial a su advertencia a Thiago Almada

Lionel Scaloni habló reveló parte de su charla con Lionel Messi. Además, advirtió a Thiago Almada ante su inminente cambio de club

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lionel Scaloni comenzó el año dejando interesantes títulos. En las últimas horas el director técnico de la Selección argentina habló con el programa AFA Estudio y reveló detalles de su reunión con Lionel Messi, con quien charló a cinco meses del inicio del Mundial 2026.

El oriundo de Pujato aseguró que se reunió con el mejor jugador del mundo debido a que los dos se encontraban cerca y aseguró que: "No hablamos del Mundial". A su vez, se refirió a la situción de Thiago Almada y le dejó una importante advertencia.

Lionel Scaloni y su reunión con Lionel Messi

Para comenzar, el entrenador fue consultado sobre su charla con el 10: "Con Leo me junté porque estábamos cerca. Tomamos un café".

Sobre lo que significa Lionel Messi para la Selección argentina, sumó: "Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato. Quiere estar siempre. Eso es muy importante para los compañeros".

"Que un capitán se comporta de esa manera. Viene a jugar siempre. Es un legado que va a dejar. Lo tienen que agarrar los que vienen atrás", completó Scaloni.

A su vez, el entrenador aseguró que no se tocó el tema de su presencia en la Copa del Mundo."No hablamos del Mundial. Ya se verá. Falta, como dice él, para eso. No hay que agobiarlo y dejarlo tranquilo".

Qué dijo el DT sobre Thiago Almada

Thiago Almada está a punto de abandonar Atlético de Madrid. Palmeiras, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica, es uno de los clubes más interesados en él.

Sobre esta situación, Scaloni aseguró: "No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos. Una vez que tome la decisión, solamente analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que nosotros creemos que pueden dar".

"El caso de Thiago es lo mismo, no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos y está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o en el equipo", advirtió el DT de la Selección argentina.

