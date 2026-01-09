Lionel Scaloni: de su charla con Lionel Messi a 153 días del Mundial a su advertencia a Thiago Almada

Sobre lo que significa Lionel Messi para la Selección argentina, sumó: "Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato. Quiere estar siempre. Eso es muy importante para los compañeros".

"Que un capitán se comporta de esa manera. Viene a jugar siempre. Es un legado que va a dejar. Lo tienen que agarrar los que vienen atrás", completó Scaloni.

A su vez, el entrenador aseguró que no se tocó el tema de su presencia en la Copa del Mundo."No hablamos del Mundial. Ya se verá. Falta, como dice él, para eso. No hay que agobiarlo y dejarlo tranquilo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFAestudio/status/2009679282554187785&partner=&hide_thread=false El encuentro de Scaloni con Messi pic.twitter.com/OucGjae9A9 — AFA Estudio (@AFAestudio) January 9, 2026

Qué dijo el DT sobre Thiago Almada

Thiago Almada está a punto de abandonar Atlético de Madrid. Palmeiras, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica, es uno de los clubes más interesados en él.

Sobre esta situación, Scaloni aseguró: "No tendríamos que meternos, nunca lo hicimos. Una vez que tome la decisión, solamente analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que nosotros creemos que pueden dar".

"El caso de Thiago es lo mismo, no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos y está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga o en el equipo", advirtió el DT de la Selección argentina.