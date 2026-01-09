Cómo les fue a los pilotos argentinos en el Rally Dakar por la sexta fecha

En esta, la máxima categoría de motos, la victoria de etapa entre Ha’il y Riyadh quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec (con un tiempo de 03h 41' 33''), tras una penalización de seis minutos al australiano Sanders, que había sido el más rápido en pista. Aquí Benavides fue 6° (+05' 37'' que Brabec).

Dentro del top diez de la etapa también apareció Nacho Cornejo, mientras que en la general el chileno, de estructura Hero, completa el quinteto de punta aunque con una desventaja considerable que lo aleja de la lucha directa por la victoria.

automovilismo-rally dakar-etapa 6-autos-challenger-cavigliasso-pertegarini (1) Escoltas. Tras esta sexta etapa del Dakar, la pareja Nico Cavigliasso- Valen Pertegarini, marchan segundos en la General de Autos Challenger.

En Autos- Challenger: Cavigliasso y Benavides fueron protagonistas

Este sexto parcial de 326 kilómetros cronometrados, tuvo a dos equipos argentinos en lo alto. Kevin Benavides y Lisandro Sisterna arribaron en el tercero puesto. Con una penalización de 20 segundos, registraron un tiempo de 04:h 00' 37'', quedando a +01' 40'' del ganador, el chileno Ignacio Casale (03h 58' 57'').

Segunda fue la local Dania Akeel (+ 00' 38''). Benavides quedó así en el puesto 14° de la General.

Pese a finalizar este tramo apenas por detrás de sus compatriotas Benavides- Sisterna, el matrimonio Nicolás Cavigliasso- Valentina Pertegarini (4°), con un cronometraje de 04h 03' 1200 (+04' 15'' que Casale), estos argentinos ocupan el segundo puesto de la General, a + 04' 57'' del líder, el español Pau Navarro (Jan Rosa), con un tiempo acumulado de 26 horas 46 minutos y 17 segundos.

Motos- Rally 2: Rostan y Cola, lejos

En Rally 2, el protagonismo volvió a ser para Michael Docherty, aunque la actividad argentina tuvo a Santiago Rostan en el puesto 26 y a Leonardo Cola en la posición 42 de la etapa. Ambos continúan acumulando experiencia en una de las ediciones más exigentes del Dakar.

automovilismo-rally dakar-etapa 6-motos-benjamin pascual (1) El cordobés Benjamín Pascual y su moto eléctrica se posicionan en el segundo puesto del Future Mission 1000.

Benjamín Pascual fue 3° en la etapa y sigue 2° en la General

También hubo presencia argentina en Future Mission 1000, donde Benjamín Pascual terminó tercero en la etapa con la moto eléctrica Segway y se mantiene segundo en la clasificación general, a apenas cinco puntos del liderazgo del trío español Juvanteny-Criado-Ribas.

En SSV, Manuel Andújar fue octavo en la etapa y se ubica séptimo en la general, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó undécimo en el parcial y ocupa el noveno lugar acumulado. Ambos siguen en competencia dentro de una categoría dominada por el estadounidense Brock Heger.

Con la sexta etapa completada, el Dakar 2026 entra en su único día de descanso, con varios argentinos todavía bien posicionados y con margen para buscar avances en la segunda mitad de la carrera.