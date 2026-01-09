Ignacio Malcorra rompió el silencio tras llegar a Independiente y le respondió a los que dudan por su edad

Sobre el audio que se hizo viral, en el cual supuestamente él hablaba sobre la llegada de Jorge Almirón, contó: "La verdad, no miro mucho. No estaba al tanto de esas cosas. Lo del audio, me lo mandaron. Ese no soy yo. No sé cómo habrán hecho".

A la hora de explicar su salida de Rosario Central, expresó: "Tengo muy buena relación con Carolina (Cristinziano) y con Gonzalo (Belloso). Desde que llegamos, fueron todos momentos de alegrías. Tengo muchos amigos. A Central lo quiero mucho, a su gente. Ellos me mandaron una oferta y no llegamos a un acuerdo, nada más. Apareció Independiente y opté por venir a Independiente. Hay veces que los caminos se dividen. No pasa más nada que eso. Con Carolina y Gonzalo estoy muy agradecido. Ganamos muchas cosas, fuimos campeones. Desde que llegaron ellos, pasé tres años muy lindos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2009671009708982529&partner=&hide_thread=false "LA EDAD ES SOLO UN NÚMERO"



Ignacio Malcorra se refirió en TyC Sports a su récord como el refuerzo más longevo en la historia de Independiente, le sacó peso a sus 38 años y destacó que no tiene problemas físicos.



@AlcainG pic.twitter.com/zkeBozcfYy — TyC Sports (@TyCSports) January 9, 2026

Sobre los que critican su edad, el hombre de 38 años respondió: "Para mí la edad es un número. No tengo problemas físicos, gracias a Dios. Puedo jugar todos los partidos. Soy uno de los jugadores que más despliegue tiene. No tengo problema. Por ahí dicen de la edad, pero tenés que mirar lo que hace adentro de la cancha".

Para finalizar, Ignacio Malcorra reveló su deseo de obtener un título con la camiseta de Independiente: "Quinteros es un técnico que ha salido campeón muchas veces, que sabe. Hay un plantel de buenos jugadores. Hay que apostar a eso, se puede pelear el torneo. Es uno de los objetivos que tenemos. Ojalá se pueda salir campeón con este gran club".