Sin embargo, el mapa del litio en el mundo comienza a moverse. En Estados Unidos, científicos y empresas mineras dirigieron la mirada hacia los restos de un antiguo super volcán. Bajo capas de ceniza y roca volcánica, podría concentrar una reserva de litio tan vasta que altere el equilibrio energético del mundo.
Descubre la mayor reserva de litio del mundo en un supervolcán: Estados Unidos iniciaría su extracción en 2028
El hallazgo se concentra en la caldera McDermitt, una gigantesca cicatriz volcánica formada hace unos 16 millones de años, extendida entre los estados de Nevada y Oregón. Allí, bajo capas de ceniza volcánica solidificada, Estados Unidos encontró depósitos de arcillas ricas en litio, un escenario muy distinto al de los salares que hasta ahora dominaban el mapa del litio en el mundo.
Esta formación podría albergar entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio, según Litio Argentina, es una cifra que supera las reservas calculadas del Salar de Uyuni en Bolivia y también las identificadas en China. No se trata de litio disuelto en salmueras, sino de litio atrapado en minerales de arcilla, un tipo de yacimiento menos frecuente, pero con un potencial capaz de alterar el equilibrio del mundo.
Dentro de esta caldera avanza el proyecto Thacker Pass, hoy el emprendimiento de litio más desarrollado de Estados Unidos. Tras años de estudios ambientales, permisos federales y disputas judiciales, el proyecto cuenta con autorización para avanzar. Si los plazos se cumplen, la extracción comercial comenzaría en 2028, con una producción pensada para abastecer a la industria de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético, un sector clave para el futuro energético de Estados Unidos y del mundo.
La importancia de este descubrimiento va mucho más allá del volumen. Para Estados Unidos, representa la posibilidad concreta de reducir su dependencia del litio importado, un insumo considerado crítico para la seguridad económica y tecnológica del país. En un contexto de competencia estratégica con China, contar con una fuente doméstica de gran escala fortalece su posición en la carrera por la electrificación y la transición energética.
Sin embargo, el potencial viene acompañado de tensiones. La extracción de litio desde arcillas requiere procesos industriales complejos y un manejo cuidadoso del agua y del territorio. Además, la zona tiene valor cultural y simbólico para comunidades indígenas, lo que mantiene abierto el debate sobre desarrollo, sostenibilidad y justicia ambiental.