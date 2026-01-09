Tomás Nasif aclaró sus dichos sobre Marcelo Gallardo: "Jamás..."

Para comenzar, quien pasó la última temporada por Banfield, declaró: “Se habló mucho de una nota que di, pero me sacaron de contexto".

“Jamás iría en contra de Gallardo ni del club en el que me crié”, sumó el delantero de que fue campeón del torneo de Reserva y del Trofeo de Campeones de la categoría en 2024.

Para finalizar, dejando clara su postura con respecto a una revancha en la institución de Núñez, Tomás Nacif ratificó: “Me gustaría volver a River”.

Qué había dicho Nasif

En su charla con DSports Radio Nasif declaró: "Yo me crié en River. Se ve el club y la magnitud, con tanta cantidad de jugadores. Yo no jugué en Reserva hasta los 20 años y lo veía lejos. Una vez que estás en Reserva y empezás a compartir, a tener más confianza".

"Cuando estaba en Reserva sabíamos que podía estar cualquiera en Primera, pero Marcelo Gallardo no tuvo en cuenta a ninguno de ese equipo campeón", sumó Nasif.

Para cerrar, el delantero reveló uno de los principales motivos por los que no dudó en dar el sí para jugar en Platense: "La motivación para venir también fue que vamos a jugar la Copa Libertadores".