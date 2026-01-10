Lo nuevo de Cuenta DNI para el verano: ahorro en gastronomía, balnearios y un beneficio especial

Se puede disfrutar, todos los días, 25% de ahorro en gastronomía, marcas destacadas y diversos balnearios que tiene un tope semanal de $10.000 por semana y por marca. Al combinar diferentes consumos, el descuento acumulado puede ser muy considerable.

Restaurantes : Chichilo, Manolo

: Chichilo, Manolo Alfajores : Amalfi, Guolis, Havanna

: Amalfi, Guolis, Havanna Confiterías : Atalaya, Centinela, La Fonte de Oro, La Pinocha, SAO Medialunas

: Atalaya, Centinela, La Fonte de Oro, La Pinocha, SAO Medialunas Heladerías : Al-Pino, Freddo, Luccianos

: Al-Pino, Freddo, Luccianos Churrerías : El Topo, Manolo

: El Topo, Manolo Juegos y entretenimiento: Interlagos, Le Park, Parque Mogotes

Cuenta-DNI-ahorro-descuentos-en-la-Costa-Atlantica-Argentina-Mar-del-Plata La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece descuentos para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones 2026.

Bajo las mismas condiciones de descuento y tope de ahorro, los balnearios adheridos son:

El Calamar Loco, Chapadmalal

Guardalavaca, Monte Hermoso

Manaos, Villa Gesell

Marbella, Mar del Plata

Pepe’s, Miramar

Mute, Mar del Plata

Torreón del Monje, Mar del Plata

Beneficio especial de Cuenta DNI para aprovechar los fines de semana en Full YPF

Los locales Full YPF adheridos a la promoción de Cuenta DNl del Banco Provincia ofrecen un 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. De esta manera, el descuento en los comercios gastronómicos de la empresa de combustibles puede alcanzar los $32.000 mensuales.

Es muy importante aclarar que el beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino solo para los productos que se comercializan en los locales Full YPF.