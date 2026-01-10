El Banco Provincia lanzó una serie de importantes beneficios para el verano 2026 y sumó muchos descuentos para que los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI puedan utilizar durante su estadía en la Costa Atlántica Argentina. Se destaca el 25% de ahorro, todos los días, en comercios adheridos de marcas destacadas.
Lo nuevo de Cuenta DNI para el verano: ahorro en gastronomía, balnearios y un beneficio especial
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia tiene una serie de beneficios que los usuarios pueden utilizar durante su estadía en la Costa Atlántica
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Los ahorros con Cuenta DNI para utilizar en la Costa Atlántica
Entre los nuevos nuevos beneficios que lanzó el Banco Provincia para los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI se destacan los ahorros para la temporada de verano 2026 en destacados comercios adheridos de la Costa Atlántica Argentina.
Se puede disfrutar, todos los días, 25% de ahorro en gastronomía, marcas destacadas y diversos balnearios que tiene un tope semanal de $10.000 por semana y por marca. Al combinar diferentes consumos, el descuento acumulado puede ser muy considerable.
- Restaurantes: Chichilo, Manolo
- Alfajores: Amalfi, Guolis, Havanna
- Confiterías: Atalaya, Centinela, La Fonte de Oro, La Pinocha, SAO Medialunas
- Heladerías: Al-Pino, Freddo, Luccianos
- Churrerías: El Topo, Manolo
- Juegos y entretenimiento: Interlagos, Le Park, Parque Mogotes
Bajo las mismas condiciones de descuento y tope de ahorro, los balnearios adheridos son:
- El Calamar Loco, Chapadmalal
- Guardalavaca, Monte Hermoso
- Manaos, Villa Gesell
- Marbella, Mar del Plata
- Pepe’s, Miramar
- Mute, Mar del Plata
- Torreón del Monje, Mar del Plata
Beneficio especial de Cuenta DNI para aprovechar los fines de semana en Full YPF
Los locales Full YPF adheridos a la promoción de Cuenta DNl del Banco Provincia ofrecen un 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. De esta manera, el descuento en los comercios gastronómicos de la empresa de combustibles puede alcanzar los $32.000 mensuales.
Es muy importante aclarar que el beneficio no aplica para la compra de combustibles, sino solo para los productos que se comercializan en los locales Full YPF.