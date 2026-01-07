El nuevo beneficio de Cuenta DNI para enero: de qué se trata el 25% de ahorro todos los sábados y domingos

El Banco Provincia dio a conocer los beneficios de enero 2026 y sumó nuevos descuentos para los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI. Entre las novedades se destaca un importante ahorro de 25% para ser utilizado todos los sábados y domingos del mes.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
¡Nuevo beneficio! Con Cuenta DNI podés ahorrar en locales de Full YPF adheridos
Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece en enero nuevos descuentos para que los beneficiarios puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones (enero y febrero). Entre las novedades se destaca un ahorro del 25% en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, en productos de gastronomía. La promoción no aplica para la compra de combustibles.
Ahorrá en gastronomía, los sábados y domingos de enero y febrero, en las Full YPF teniendo en cuenta los siguientes puntos:
- El beneficio no aplica a clientes que registran atraso, en el pago de sus obligaciones, con el Banco.
- Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.
- El reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles de realizada la compra.
- La nómina de comercios adheridos se podrá consultar aquí.
La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.
En detalle todos los beneficios y descuentos con Cuenta DNI para enero de 2026
En la página oficial del Banco Provincia, vas a poder encontrar el detalle completo de cada uno de los beneficios, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo con Cuenta DNI:
- ¡Nuevo beneficio! Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas. También en los balnearios El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.
- Comercios de cercanía incluye carnicerías: 20% de descuento todos los viernes. Nuevo tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia de Buenos Aires. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.