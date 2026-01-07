El nuevo beneficio de Cuenta DNI para enero: de qué se trata el 25% de ahorro todos los sábados y domingos

Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.

Cuenta-DNI-Banco-Provincia-enero-2026 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

¡Nuevo beneficio! Con Cuenta DNI podés ahorrar en locales de Full YPF adheridos

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece en enero nuevos descuentos para que los beneficiarios puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones (enero y febrero). Entre las novedades se destaca un ahorro del 25% en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona, en productos de gastronomía. La promoción no aplica para la compra de combustibles.