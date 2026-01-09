Está en Netflix y es una de las 5 mejores series de la historia

Con un total de 63 capítulos, distribuidos a lo largo de 6 temporadas en total, la serie ha obtenido una valoración casi perfecta en los distintos sitios especializados en series y películas, apareciendo en el top 5 de las mejores de la historia. Dentro del catálogo de Netflix, este relato permitió que Breaking Bad resurgiera cada vez que la serie estrenaba una nueva temporada.+

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2015 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix le dio el salto de calidad que le faltaba para ser, desde entonces, uno de los mejores relatos de la historia.

De qué se trata Better Call Saul, la serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie tan buena como Breaking Bad, Better Call Soul centra su historia en: "Una serie nominada al Emmy que deriva de "Breaking Bad" y sigue la metamorfosis del abogado Jimmy McGill en Saul Goodman, el asesor inescrupuloso de Walter White".

La crítica especializada y su valoración sobre esta oferta, han llevado a que la serie sea considerada como una de las mejores de la historia, no solo de Netflix.

Reparto de Better Call Saul, la serie de Netflix

Bob Odenkirk como Jimmy McGill

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn como Kim Wexler

Patrick Fabian como Howard Hamlin

Michael Mando como Nacho Varga

Tony Dalton como Lalo Salamanca

Giancarlo Esposito como Gus Fring

Dónde ver la serie Better Call Saul, según la zona geográfica