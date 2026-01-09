Netflix cuenta con un catálogo de series y películas repleto de opciones para todos los gustos. La plataforma se renueva todo el tiempo con historias nuevas, pero en la biblioteca también hay éxitos históricos, como lo es una serie que es comparada con Breaking Bad, tiene 63 capítulos y que, según la crítica, es una de las mejores valoradas de toda la historia: Better Call Saul.
Está en Netflix y es una de las 5 mejores series de la historia
La serie arrasa en Netflix incluso a 10 años de su estreno, y es que hasta es comparado con un ícono mundial como Breaking Bad
Las series y películas de producción estadounidense que llegan al catálogo de Netflix tienen un rendimiento intachable, y es que sea del género que sea, explotan en reproducciones y se vuelven top mundial. Esta serie tuvo tal éxito, que incluso luego de más de 10 años, continúa siendo una de las principales recomendaciones de la plataforma, potenciado por la cantidad de reproducciones que obtiene a diario.
En un inicio, esta serie estaba pensada como un sitcom con capítulos de tan solo 30 minutos cada uno, pero finalmente la producción se decidió por una historia que rondara por un tono dramático y legal. El éxito del relato estaba casi asegurado desde un inicio, y es que se trata de nada más y nada menos del spinoff de Breaking Bad, la historia considerada como la mejor de todo el catálogo de Netflix.
Con un total de 63 capítulos, distribuidos a lo largo de 6 temporadas en total, la serie ha obtenido una valoración casi perfecta en los distintos sitios especializados en series y películas, apareciendo en el top 5 de las mejores de la historia. Dentro del catálogo de Netflix, este relato permitió que Breaking Bad resurgiera cada vez que la serie estrenaba una nueva temporada.+
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2015 y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix le dio el salto de calidad que le faltaba para ser, desde entonces, uno de los mejores relatos de la historia.
De qué se trata Better Call Saul, la serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie tan buena como Breaking Bad, Better Call Soul centra su historia en: "Una serie nominada al Emmy que deriva de "Breaking Bad" y sigue la metamorfosis del abogado Jimmy McGill en Saul Goodman, el asesor inescrupuloso de Walter White".
La crítica especializada y su valoración sobre esta oferta, han llevado a que la serie sea considerada como una de las mejores de la historia, no solo de Netflix.
Reparto de Better Call Saul, la serie de Netflix
- Bob Odenkirk como Jimmy McGill
- Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut
- Rhea Seehorn como Kim Wexler
- Patrick Fabian como Howard Hamlin
- Michael Mando como Nacho Varga
- Tony Dalton como Lalo Salamanca
- Giancarlo Esposito como Gus Fring
Dónde ver la serie Better Call Saul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Better Call Saul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Better Call Saul se puede ver en Netflix.
- España: Better Call Saul se puede ver en Netflix.