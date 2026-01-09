Desde San Martín de Los Andes, los refuerzos de River rompieron el silencio

A la hora de referirse a su llegada a River, Aníbal Moreno expresó: “Fue una decisión fácil, personal y familiarmente. Estaba seguro de lo que hacía y cuando llegué me di cuenta de que no me equivoqué”.

“Exigí para que se haga rápido. Cuando terminó la competencia ya sabía del interés y quería que se resolviera cuanto antes”, detalló el mediocampista de 26 años.

Al ser consultado sobre la charla con el director técnico de River: “Con Marcelo tuvimos una linda charla de fútbol. Me explicó el sistema de juego y me gustó mucho. Es un equipo que propone, que tiene la pelota, y eso me favorece”.

“Puedo jugar de cinco o de doble cinco, donde el entrenador me vea mejor”, sentenció Moreno, quien vistió las camisetas de Newell's, Racing y Palmeiras.

Más de los refuerzos de River

Fausto Vera, por su parte, comentó: “Estoy muy feliz e ilusionado. Había tenido una chance en junio que no se dio, pero ahora no dudé. Con el entrenador que tiene River y lo que representa este escudo, es un desafío muy lindo”.

“Los entrenamientos son muy intensos, se busca mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo. Me puedo adaptar a cualquier posición de la mitad de la cancha y estoy a disposición de lo que pida Gallardo”, cerró.

Por último, quien alzó la voz fue MAtías Viña. El uruguayo, que fue el último en sumarse a la pretemporada, sentenció: "River es un club grande y vengo a tratar de competir con Marcos Acuña para crecer. La competencia en el fútbol es lo más importante y es lo principal. Tener minutos, competir y ganar. Hay que dedicarse al 100%, que es a lo que River te lleva, y con una entrega que nunca va a faltar para avanzar siempre al ataque".