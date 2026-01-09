Inicio Ovación Fútbol River Plate
Desde San Martín de Los Andes, los refuerzos de River rompieron el silencio

Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña, las caras nuevas de River, hablaron desde la pretemporada en San Martín de Los Andes

Fabián Salamone
El River modelo 2026, al mando de Marcelo Gallardo, se encuentra realizando la parte fuerte de la pretemporada en San Martín de Los Andes. Desde el sur de nuestro país, las tres caras nuevas de la institución rompieron el silencio en medio de su adaptación.

En la pantalla de TyC Sports Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña manifestaron sus emociones tras llegar a uno de los clubes más importantes de la Liga Profesional.

River

Qué dijo Aníbal Moreno tras llegar a River

Proveniente de Palmeiras a cambio de siete millones de dólares, el mediocampista central fue buscado por Marcelo Gallardo en más de una ocasión. Finalmente, en este 2026 el DT pudo abrochar a su refuerzo.

A la hora de referirse a su llegada a River, Aníbal Moreno expresó: “Fue una decisión fácil, personal y familiarmente. Estaba seguro de lo que hacía y cuando llegué me di cuenta de que no me equivoqué”.

“Exigí para que se haga rápido. Cuando terminó la competencia ya sabía del interés y quería que se resolviera cuanto antes”, detalló el mediocampista de 26 años.

Al ser consultado sobre la charla con el director técnico de River: “Con Marcelo tuvimos una linda charla de fútbol. Me explicó el sistema de juego y me gustó mucho. Es un equipo que propone, que tiene la pelota, y eso me favorece”.

“Puedo jugar de cinco o de doble cinco, donde el entrenador me vea mejor”, sentenció Moreno, quien vistió las camisetas de Newell's, Racing y Palmeiras.

Más de los refuerzos de River

Fausto Vera, por su parte, comentó: “Estoy muy feliz e ilusionado. Había tenido una chance en junio que no se dio, pero ahora no dudé. Con el entrenador que tiene River y lo que representa este escudo, es un desafío muy lindo”.

“Los entrenamientos son muy intensos, se busca mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo. Me puedo adaptar a cualquier posición de la mitad de la cancha y estoy a disposición de lo que pida Gallardo”, cerró.

Por último, quien alzó la voz fue MAtías Viña. El uruguayo, que fue el último en sumarse a la pretemporada, sentenció: "River es un club grande y vengo a tratar de competir con Marcos Acuña para crecer. La competencia en el fútbol es lo más importante y es lo principal. Tener minutos, competir y ganar. Hay que dedicarse al 100%, que es a lo que River te lleva, y con una entrega que nunca va a faltar para avanzar siempre al ataque".

