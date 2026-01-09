Un campeón con Independiente Rivadavia es nuevo jugador del Deportivo Maipú

Deportivo Maipú va terminando de armar el plantel profesional para la temporada 2026 que se avecina en la Primera Nacional. Con varias incorporaciones ya confirmadas, este viernes el Cruzado sumó a un futbolista ya conocido en la provincia que fue campeón conIndependiente Rivadavia.
Son cinco ya las incorporaciones que tiene el Deportivo Maipú para este 2026: Juan Pablo Gobetto (mediocampista de 29 años proveniente de Alvarado), Luis Felipe Rivarola (delantero de 26 años proveniente de San Martin), Fausto Montero (mediocampista y referente que viene de jugar en Atlanta), Luciano Peraggini (arquero de 23 años proveniente de Lanús) y Juan Cruz Giacone (delantero de 22 años que llegó desde Talleres de Córdoba). A estos futbolistas, más las firmas de contratos profesionales de juveniles del club como Joaquín Nazar y Agustín Pavón, se sumó el mediocampista que fue campeón con la Lepra en el 2023.
Deportivo Maipú sumó a un campeón con Independiente Rivadavia
Mateo Ortale es nuevo jugador del Deportivo Maipú. El mediocampista formó parte de la campaña de Independiente Rivadavia en el ascenso del 2023 en la que la Lepra se coronó campeona de la categoría y subió a la Primera División.
El mediocampista de 23 años, formado en Estudiantes de La Plata, firmó con el Cruzado hasta diciembre del 2027, tras su paso por Alvarado e Independiente Rivadavia. En su último paso por el equipo marplatense, Ortale disputó 12 partidos y no convirtió goles.
Al Deportivo Maipú, Ortale llega a engrosar su carrera futbolística y a aportar al mediocampo de Alexis Matteo que hoy cuenta con Fausto Montero, Gastó Mansilla y Mirko Bonfigli.
Renovó Gastón Mansilla
El mediocampista de 28 años, quien sufrió una dura lesión de tibia a fines de la temporada pasada, renovó su contrato con el Cruzado hasta fines del 2027. En total, Mansilla lleva disputados 51 encuentros con la camiseta del Deportivo Maipú y 3 goles convertidos.