Un campeón con Independiente Rivadavia es nuevo jugador del Deportivo Maipú

Son cinco ya las incorporaciones que tiene el Deportivo Maipú para este 2026: Juan Pablo Gobetto (mediocampista de 29 años proveniente de Alvarado), Luis Felipe Rivarola (delantero de 26 años proveniente de San Martin), Fausto Montero (mediocampista y referente que viene de jugar en Atlanta), Luciano Peraggini (arquero de 23 años proveniente de Lanús) y Juan Cruz Giacone (delantero de 22 años que llegó desde Talleres de Córdoba). A estos futbolistas, más las firmas de contratos profesionales de juveniles del club como Joaquín Nazar y Agustín Pavón, se sumó el mediocampista que fue campeón con la Lepra en el 2023.

Deportivo Maipú sumó a un campeón con Independiente Rivadavia

Mateo Ortale es nuevo jugador del Deportivo Maipú. El mediocampista formó parte de la campaña de Independiente Rivadavia en el ascenso del 2023 en la que la Lepra se coronó campeona de la categoría y subió a la Primera División.