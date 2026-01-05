Deportivo Maipú sumó una cara nueva en plena pretemporada

Las bajas que tiene el Deportivo Maipú hasta el momento cuentan a Luciano Paredes (a Gimnasia de Mendoza), Matías Villarreal, Pío Bonacci, Ignacio Pietrobono, Emiliano Ozuna y Rubens Sambueza como los destacados ausentes. Marcelo Eggel aún no tiene arreglada su continuidad y su futuro es incierto.

deportivo maipu pretemporada 1 Deportivo Maipú comenzó los entrenamientos de cara a la temporada 2026 en la Primera Nacional. Foto: Gentileza Prensa Deportivo Maipú.

Entre las altas hay algunos nombres, entre los que se destaca el regreso de Fausto Montero (estuvo en la gran temporada 2023 hasta fines del 2024). Al mediocampista se suman el arquero Agustín Pavón, el delantero Felipe Rivarola y el volante Juan Pablo Gobetto; además de varias renovaciones de contratos de futbolistas que actualmente se encuentran en el plantel.