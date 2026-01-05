Deportivo Maipú sumó una cara nueva en plena pretemporada

La pretemporada del Deportivo Maipú ya está en marcha pensando en la ardua Primera Nacional que se le viene en este 2026. En medio de los preparativos, el plantel principal se rearma y ha sufrido la metamorfosis propia del mercado de pases aún vigente.
Las bajas que tiene el Deportivo Maipú hasta el momento cuentan a Luciano Paredes (a Gimnasia de Mendoza), Matías Villarreal, Pío Bonacci, Ignacio Pietrobono, Emiliano Ozuna y Rubens Sambueza como los destacados ausentes. Marcelo Eggel aún no tiene arreglada su continuidad y su futuro es incierto.
Entre las altas hay algunos nombres, entre los que se destaca el regreso de Fausto Montero (estuvo en la gran temporada 2023 hasta fines del 2024). Al mediocampista se suman el arquero Agustín Pavón, el delantero Felipe Rivarola y el volante Juan Pablo Gobetto; además de varias renovaciones de contratos de futbolistas que actualmente se encuentran en el plantel.
La nueva incorporación del Deportivo Maipú
Este lunes fue presentado en el Deportivo Maipú Luciano Peraggini, arquero de 24 años surgido de Lanús. El guardametas llegó al Cruzado tras su paso por el Granate y Defensores de Belgrano y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Peraggini competirá en el puesto junto al arquero principal, Nahuel Galardi (renovó contrato también hasta el 2028), y Agustín Pavón (llegó desde Gutiérrez, con formación en las inferiores de Independiente Rivadavia).
El plantel continuará durante todo enero con entrenamientos matutinos, con un día a la semana en el que además efectuará doble turno. El estreno del Deportivo Maipú será en la Primera Nacional el martes 10 de febrero, a las 18, ante Agropecuario en Carlos Cazares.