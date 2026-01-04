Deportivo Maipú pusó primera con caras nuevas y bajas sensibles

En cuanto a las salidas habrá nombres de peso que no continuarán en la institución como los casos del arquero Pietrobono, el lateral derecho Luciano Paredes, el mediocampista Matías Villarreal, el enganche Rubens Sambueza o el goleador Pío Bonacci.

El plantel arrancó con los entrenamientos este sábado y seguirá trabajando por la mañana todos los días, a excepción del martes que habrá doble turno. La idea es llegar lo mejor posible al estreno en la temporada mientras termina de tener forma el equipo definitivo para el 2026.

El debut de Deportivo Maipú en Primera Nacional

El Cruzado debutará entre semana y como visitante. Carlos Cazares será el lugar donde arrancará el sueño botellero, con un Deportivo Maipú enfrentando a Agropecuario. El encuentro será el martes 10 de febrero a las 18, día en el que terminará la primera jornada del torneo.

Por Copa Argentina, su rival de 32vos será un viejo conocido como Deportivo Riestra.