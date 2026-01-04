Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú pusó primera con caras nuevas y bajas sensibles

El 2026 se puso en marcha para el Deportivo Maipú que va por una nueva Primera Nacional con novedades

Por UNO
Alexis Matteo va moldeando su Deportivo Maipú.

Alexis Matteo va moldeando su Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú comenzó de manera ininterrumpida su pretemporada. Luego de las intermitencias en el cierre del año (entre entrenamientos y parate), el Cruzado arrancó el 2026 con todo pensando en hacer una buena participación en otra Primera Nacional.

Primero fue la renovación del vínculo de Alexís Matteo. Confirmada la continuidad del entrenador principal (se sumó Nicolás Saba como preparador físico al cuerpo técnico), se empezó a moldear el nuevo plantel con bajas importantes, y hasta el momento, la llegada de cuatro refuerzos.

Fausto Montero.jpg
Fausto Montero vuelve al Deportivo Maip&uacute;.

Fausto Montero vuelve al Deportivo Maipú.

Entre las altas, la más resonante en cuento a nombre propio es la de Fausto Montero, que vuelve al club tras su paspo por Atlanta. Además de Memo, también se sumaron al plantel el arquero Agustín Pavón, el delantero Felipe Rivarola y el volante Juan Pablo Gobetto.

En cuanto a las salidas habrá nombres de peso que no continuarán en la institución como los casos del arquero Pietrobono, el lateral derecho Luciano Paredes, el mediocampista Matías Villarreal, el enganche Rubens Sambueza o el goleador Pío Bonacci.

El plantel arrancó con los entrenamientos este sábado y seguirá trabajando por la mañana todos los días, a excepción del martes que habrá doble turno. La idea es llegar lo mejor posible al estreno en la temporada mientras termina de tener forma el equipo definitivo para el 2026.

El debut de Deportivo Maipú en Primera Nacional

El Cruzado debutará entre semana y como visitante. Carlos Cazares será el lugar donde arrancará el sueño botellero, con un Deportivo Maipú enfrentando a Agropecuario. El encuentro será el martes 10 de febrero a las 18, día en el que terminará la primera jornada del torneo.

Por Copa Argentina, su rival de 32vos será un viejo conocido como Deportivo Riestra.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas