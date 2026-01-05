La picante frase del Cholo Simeone al escuchar críticas hacia Julián Álvarez

julian alvarez atlético Julián Álvarez fue titular en el empate de Atlético de Madrid ante Real Socidad y se fue reemplazado en el inicio del segundo tiempo.

“Los escucho hablar ahí de Julián, qué jugador que es. Para exigirle todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, atacó el Cholo a los peridostas que lo criticaban.

Simeone remarcó luego que ha notado una leve falta de eficacia en Julián Álvarez pero que es normal en los delanteros de su talla. "Es un proceso, hay jugadores que atraviesan un momento como el que atraviesa él, pero yo no lo veo que no corra, yo no lo veo sin una buena predisposición, no lo veo que no tenga voluntad, posiblemente no está como le gustaría a él estarlo, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó".

Tras el empate con el Real Sociedad, Atlético de Madrid sumó apenas un punto y quedó a once unidades del líder, Barcelona. Sin embargo, el equipo del Cholo Simeone acumula cinco partidos sin perder.