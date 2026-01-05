La picante frase del Cholo Simeone al escuchar críticas hacia Julián Álvarez

El empate del Atlético de Madrid tuvo como saldo la salida deJulián Álvarez a los 15 del segundo tiempo y la aparición de una serie de críticas por parte de la prensa española sobre sus últimos rendimientos. Su último gol fue el 1 de noviembre ante el Sevilla y acumula 8 partidos sin convertir. Con ese foco, el periodismo lanzó una serie de cuestionamientos y fue Diego Simeone quien salió a defender al delantero al oir los comentarios que hacían sobre él.
La picante frase del Cholo Simeone sobre las críticas a Julián Álvarez
Instantes antes de brindar la conferencia de prensa oficial post partido,Diego Simeone oyó algunos comentarios negativos sobre Julián Álvarez y no dudó en responder a la prensa que criticaba a la Araña.
“Los escucho hablar ahí de Julián, qué jugador que es. Para exigirle todo lo que le están exigiendo es que nos ha dado mucho seguramente. Y ahora que no se puede ver lo que nos ha dado, evidentemente la exigencia está, pero los escucho ahí preocupados”, atacó el Cholo a los peridostas que lo criticaban.
Simeone remarcó luego que ha notado una leve falta de eficacia en Julián Álvarez pero que es normal en los delanteros de su talla. "Es un proceso, hay jugadores que atraviesan un momento como el que atraviesa él, pero yo no lo veo que no corra, yo no lo veo sin una buena predisposición, no lo veo que no tenga voluntad, posiblemente no está como le gustaría a él estarlo, pero todo lo que están hablando es que lo hizo muy bien desde que llegó".
Tras el empate con el Real Sociedad, Atlético de Madrid sumó apenas un punto y quedó a once unidades del líder, Barcelona. Sin embargo, el equipo del Cholo Simeone acumula cinco partidos sin perder.