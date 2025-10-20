Diego Simeone se prepara para visitar al Arsenal por Champions League: "Espero un partido con mucho ritmo"

Una de las mayores herramientas que tiene el conjunto inglés es la pelota parada, pero Simeone destacó que el Arsenal aprendió a ser peligroso de otras maneras: "Tiene grandísimos golpeadores de pelota, gente alta, buenos cabeceadores, claro que lo trabajan con criterio, si no no es normal tantos goles. En 2014 nos tocó ganar muchos partidos por esa vía y es una opción de victoria que tienen ellos".

"Cada uno tiene su camino, nosotros el nuestro, tenemos una identidad muy clara, sabemos a lo que jugamos, hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de hacer un gran partido, de llevarnos una victoria fuera de casa, que la necesitamos y en Champions, y con la intensidad que se necesita para mañana", continuó analizando el Cholo.

Mikel Arteta expresó su admiración por el entrenador argentino

Antes del trascendental partido el entrenador del Arsenal se refirió al técnico argentino: "Es alguien a quien admiro y de quien aprendo en muchas situaciones. Lo que más me destaca es su pasión, creo que durante todo el tiempo que lleva en el fútbol, en el mismo club, con los mismos jugadores, y cómo aún conserva ese dominio y esa capacidad de transmitir tanta energía y ganas de ganar".

"Vivimos en un entorno muy difícil, y para seguir convenciendo a los jugadores, también hay que ser extraordinario. No lo conozco personalmente, pero todo lo que he oído sobre él es que es muy bueno en eso", explicó el español.

Esa es una de las razones por las que se puede mantener a ese nivel.

También se refirió a la posibilidad que Simeone dirija en la Premier League: "Se va a poner más difícil, tenemos suficientes entrenadores excelentes aquí, así que no sé, dependerá completamente de él si algún día quiere experimentar eso. Lo que puedo decir es que, por lo que he visto y tras analizar al equipo, lo bien que están entrenando".

Y agregó sobre el entenador argentino: "¿Por qué está en un equipo tan difícil de enfrentar? Primero, su deseo de ganar. Se nota en cada balón, en cada yarda, en su forma de jugar; se trata de cómo compiten y, después, de cómo juegan".

"Creo que son dos cosas muy diferentes, y para analizarlas, el nivel de organización y la disciplina son muy altos, y además han adquirido mucho talento a lo largo de los años, muy específico para las necesidades y la forma en que quieren jugar, y son muy buenos aprovechando esas oportunidades", concluyó.