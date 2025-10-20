Inicio Ovación Fútbol Diego Simeone
Diego Simeone se prepara para visitar al Arsenal por Champions League: "Espero un partido con mucho ritmo"

El entrenador del Arsenal inglés le brindó piropos a Diego Simeone antes del trascendental encuentro por Champions League

Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Diego Simeone visitará al Arsenal inglés.

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone bucará quedarse con los tres puntos cuando visite al Arsenal el martes a partir de las 16 por la tercera fecha de la Champions League luego de haber caído contra el Liverpool en el debut por 3 a 2 y vencer al Eintracht Frankfurt por 5 a 1.

La parada no será sencilla y se trata de un duelo donde ambos técnicos tienen los recursos necesarios para intentar quedarse con la victoria, es por eso que el entrenador argentino se refirió a la habilidad de Mikel Arteta en el banco de suplentes del equipo inglés: "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno, con un patrón claro y una identidad que no la negocian, fichando cada vez mejores jugadores".

Diego Simeone va por un triunfo que lo deje mejor parado en Champions League.

El Atlético Madrid de Diego Simeone visitará al Arsenal

El Arsenal marcha primero en la Premier League con 19 puntos, tres más Manchester City, el inmediato perseguidor: "Un partido con intensidad, marcado por la presión de ellos en campo rival, también se repliegan. Son buenos a partir de la recuperación por su velocidad en bandas y con un patrón de juego muy claro".

Una de las mayores herramientas que tiene el conjunto inglés es la pelota parada, pero Simeone destacó que el Arsenal aprendió a ser peligroso de otras maneras: "Tiene grandísimos golpeadores de pelota, gente alta, buenos cabeceadores, claro que lo trabajan con criterio, si no no es normal tantos goles. En 2014 nos tocó ganar muchos partidos por esa vía y es una opción de victoria que tienen ellos".

"Cada uno tiene su camino, nosotros el nuestro, tenemos una identidad muy clara, sabemos a lo que jugamos, hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de hacer un gran partido, de llevarnos una victoria fuera de casa, que la necesitamos y en Champions, y con la intensidad que se necesita para mañana", continuó analizando el Cholo.

Mikel Arteta expresó su admiración por el entrenador argentino

Antes del trascendental partido el entrenador del Arsenal se refirió al técnico argentino: "Es alguien a quien admiro y de quien aprendo en muchas situaciones. Lo que más me destaca es su pasión, creo que durante todo el tiempo que lleva en el fútbol, en el mismo club, con los mismos jugadores, y cómo aún conserva ese dominio y esa capacidad de transmitir tanta energía y ganas de ganar".

"Vivimos en un entorno muy difícil, y para seguir convenciendo a los jugadores, también hay que ser extraordinario. No lo conozco personalmente, pero todo lo que he oído sobre él es que es muy bueno en eso", explicó el español.

Esa es una de las razones por las que se puede mantener a ese nivel. Esa es una de las razones por las que se puede mantener a ese nivel.

También se refirió a la posibilidad que Simeone dirija en la Premier League: "Se va a poner más difícil, tenemos suficientes entrenadores excelentes aquí, así que no sé, dependerá completamente de él si algún día quiere experimentar eso. Lo que puedo decir es que, por lo que he visto y tras analizar al equipo, lo bien que están entrenando".

Diego Simeone enfrentará a Mikel Arteta por la tercera fecha de la Champions League.

Y agregó sobre el entenador argentino: "¿Por qué está en un equipo tan difícil de enfrentar? Primero, su deseo de ganar. Se nota en cada balón, en cada yarda, en su forma de jugar; se trata de cómo compiten y, después, de cómo juegan".

"Creo que son dos cosas muy diferentes, y para analizarlas, el nivel de organización y la disciplina son muy altos, y además han adquirido mucho talento a lo largo de los años, muy específico para las necesidades y la forma en que quieren jugar, y son muy buenos aprovechando esas oportunidades", concluyó.

