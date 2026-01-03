El Bebé Araña: la imagen viral de Amadeo, el hijo de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

"Amadeo 02-01-16", indicó la publicación compartida por ambos en la que se puede ver al bebé tomado de las manos por sus padres e imitando el gesto del Hombre Araña que distingue a su padre.

Hijo Julian

El nacimiento fue este viernes en Madrid, donde Julián juega para el Atlético e incluso el club publicó un saludo de bienvenida y una imagen en la que Álvarez es saludado por sus compañeros.