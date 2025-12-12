Qué dijo Julián Álvarez sobre los rumores que lo vinculan a una posible llegada al Barcelona

julian alvarez atlético de madrid Julián Álvarez se mostró contento con su presente en el Atlético de Madrid.

Además, Julián destacó el hecho de sentirse muy a gusto en el club español y de haber tenido un buen recibimiento al momento de dejar el Manchester City. "Desde el primer día me trataron muy bien y me han dado un espacio muy bueno dentro del club. Me siento muy cómodo". En ese sentido, la Araña se refirió a su papel preponderante en el equipo y expresó: "Sé el rol que ocupo dentro del equipo, pero al final somos un grupo. Somos muchos los que todos los días nos entrenamos al máximo. Yo como delantero, sé lo que puedo aportar. Tomo esa responsabilidad sin problema".

Sobre la capacidad del Aleti para competir en la temporada, el ex River ponderó: "Hoy estamos para pelearle a cualquiera y el club viene creciendo mucho. Este último mercado llegaron muchos jugadores de jerarquía y calidad, y pensando en lo que viene adelante, hay más margen de mejora".

julia alvarez cholo simeone Julián Álvarez comparó a Diego Simeone con Pep Guardiola, su actual y su ex entrenador.

La comparación entre Diego Simeone y Pep Guardiola

Al ser consultado por sus entrenadores, el ex y el actual, Julián Álvarez destacó algunos aspectos de ambos y hasta encontró similitudes. Al Cholo Simeone lo definió: "Es como se lo ve, muy pasional, muy del trabajo, del esfuerzo, de la mentalidad de que, como si uno trabaja a la corta o a la larga los resultados llegan". En cuanto a Pep Guardiola, aseguró: "Hay parecido. Obviamente la forma de competir, la mentalidad ganadora". Sin embargó, la distinción el delantero la marcó en la idea futbolística: "Las diferencias son en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, cada uno tiene su propio estilo".