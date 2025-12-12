Qué dijo Julián Álvarez sobre los rumores que lo vinculan a una posible llegada al Barcelona

Julián Álvarez se volvió una pieza fundamental en el esquema del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. A un año de su arribo al Aleti, la Araña se consolidó y su nombre comenzó a sonar fuerte en importantes clubes de Europa como el Barcelona.
Julián Álvarez brindó una entrevista a un medio español y se refirió a los rumores sobre una posible llegada al Barcelona
En una entrevista al diario español Marca, Julián Álvarez abordó diversas temáticas entre las cuales se refirió a los rumores que lo vinculan con una posible llegada al club catalán. Además, el delantero comparó a Diego Simeone, su actual entrenador, con Pep Guardiola, su ex DT, y puso en la balanza diversos aspectos de ambos.
En la entrevista, el campeón del mundo reconoció estar al tanto de las versiones que lo vinculan con un posible fichaje del Barcelona, sin embargo admitió estar enfocado en el Atlético de Madrid sin darle mucha importancia a los rumores. "Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad lo que pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar", sentenció el delantero.
Además, Julián destacó el hecho de sentirse muy a gusto en el club español y de haber tenido un buen recibimiento al momento de dejar el Manchester City. "Desde el primer día me trataron muy bien y me han dado un espacio muy bueno dentro del club. Me siento muy cómodo". En ese sentido, la Araña se refirió a su papel preponderante en el equipo y expresó: "Sé el rol que ocupo dentro del equipo, pero al final somos un grupo. Somos muchos los que todos los días nos entrenamos al máximo. Yo como delantero, sé lo que puedo aportar. Tomo esa responsabilidad sin problema".
Sobre la capacidad del Aleti para competir en la temporada, el ex River ponderó: "Hoy estamos para pelearle a cualquiera y el club viene creciendo mucho. Este último mercado llegaron muchos jugadores de jerarquía y calidad, y pensando en lo que viene adelante, hay más margen de mejora".
Al ser consultado por sus entrenadores, el ex y el actual, Julián Álvarez destacó algunos aspectos de ambos y hasta encontró similitudes. Al Cholo Simeone lo definió: "Es como se lo ve, muy pasional, muy del trabajo, del esfuerzo, de la mentalidad de que, como si uno trabaja a la corta o a la larga los resultados llegan". En cuanto a Pep Guardiola, aseguró: "Hay parecido. Obviamente la forma de competir, la mentalidad ganadora". Sin embargó, la distinción el delantero la marcó en la idea futbolística: "Las diferencias son en las ideas que cada uno tiene a la hora de enfrentar los partidos y de ver el fútbol. No sé si por su experiencia o por lo que sienten, cada uno tiene su propio estilo".