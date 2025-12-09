Gol de Julián Álvarez en el triunfo del Atlético Madrid por Champions League: todos los resultados de la fecha

Bayern Múnich fue el primero de los locales en sumar de a tres. Los bávaros vencieron 3-1 a Sporting de Portugal y se ubican en lo más alto. Joshua Kimmich, en contra, abrió el marcador para la visita. Lennart Karl, Serge Gnabry y Jonathan Tah lo dieron vuelta. Su rival, con 10 puntos, está en la mitad de tabla.

Mónaco de Francia venció al Galatasaray de Turquía por la mínima diferencia gracias al gol del estadounidense Folarin Balogun. Ahora, ambos suman nueve unidades y ocupan puestos de playoffs.

Atalanta, en Italia, se impuso 2-1 ante Chelsea. El dueño de casa lo perdía en el primer tiempo por el gol de Joao Pedro. En el complemento, Charles de Ketelaere y Gianluca Scamacca dieron vuelta el marcador para el elenco que se ubica tercero en la tabla.

Barcelona es otro de los que logró dar vuelta las acciones ante su público. El Culé comenzó por debajo por el gol en la primera etapa de Ansgar Knauff. En el segundo tiempo el francés Jules Koundé se despachó con un doblete. Los españoles están en playoff, mientras que los alemanes están fuera de la zona de clasificación.

El húngaro Dominik Szoboszlai, de penal, fue el encargado de darle a Liverpool el gol del triunfo ante Inter en Italia. Ahora ambos clubes tienen 12 puntos y se encuentran entre los primeros ocho de la tabla de posiciones.

PSV Eindhoven recibió a Atlético de Madrid en la continuidad de la sexta fecha de la UEFA Champions League. Con gol de Julián Álvarez, el Colchonero se impuso en condición de visitante y sumó las tres unidades que le permiten ocupar el séptimo puesto. Guus Til y Ricardo Pepi anotaron para los neerlandeses, mientras que para el equipo de Diego Simeone completaron David Hancko y Alexander Sorloth.

Union St. Gilloise cayó en condición de local ante Olympique Marsella. El israelí Anan Khalaili facturó por duplicado para el dueño de casa. Por su parte, para el triunfo de los franceses festejaron Mason Greenwood (en dos ocasiones) e Igor Paixão. Los belgas están fuera de playoffs, mientras que los ganadores treparon al 16º puesto.

Por último, en Inglaterra, Tottenham venció sin mayores inconvenientes a Slavia Praga de República Checa. David Zima, en contra, abrió el marcador en la primera etapa. Mohammed Kudus y Xavi Simons completaron el 3-0 de los Spurs, quienes ocupan la novena colocación.