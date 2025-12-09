Inicio Ovación Fútbol Bayern Múnich
Bayern Múnich le ganó al Sporting Lisboa y alcanzó al Arsenal en la punta de la Champions League

El Bayern Múnich se impuso de local al Sporting Lisboa e igualó en puntos al Arsenal, que con un partido menos lidera las posiciones de la Champions League

Raúl Adriazola
El Bayern Múnich festejó en el Allianz Arena alcanzar en lo más alto al Arsenal en la tabla de posiciones de la Champions League.

Bayern Múnich le ganó 3 a 1 de local al Sporting de Lisboa en el encuentro por la 6ª ronda de la Liga de Campeones de la UEFA. El once bávaro quedó en el segundo lugar, con 15 puntos,igual que el líder Arsenal, con un partido menos, que se pone al día este miércoles frente al Brujas.

Por la ronda de partidos de este martes, correspondiente a la Champions League, tres goles del elenco comandado por el director técnico Vincent Kompany fueron realizados por los alemanes Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah. El único tanto de los portugueses, dirigidos por Rui Borges fue realizado, accidentalmente, por el alemán Joshua Kimmich – en contra-.

El Bayern Múnich fue ofensivo desde el inicio

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, el Bayern Múnich desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las distintas líneas defensivas del Sporting Lisboa y generó diversas oportunidades claras de gol.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el elenco de la Bundesliga no fue eficaz a la hora de definir las oportunidades de conversión y selló un frutrante 0-0 en el cierre de los primeros 45 minutos del encuentro.

En el complemento del partido, el Sporting sorprendió al Bayern. En el minuto 9, el mediocampista Joshua Kimmich intentó rechazar una chance clara de gol, pero envió la pelota al fondo de su propio arco.

Sin embargo, el Bayern levantó la cabeza y Serge Gnary, Lennart Karl y Jonathan Tah concertaron los tres tantos que revirtieron la intensa situación que vivió el conjunto alemán.

Otros resultados de la 6ª fecha de la Champions League

El Inter de Lautaro Martínez, que ingresó de titular, perdió 1 a 0 contra el Liverpool en el estadio de San Siro y bajó al quinto lugar de la tabla de posiciones. El único gol del compromiso fue realizado por el húngaro Dominik Szoboszlai.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, ambos equipos ingresaron al terreno de juego con una importante intensidad defensivas y ofensiva que generaron una dinámica de ida y vuelta.

En el segundo tiempo, el Liverpool realizó un importante esfuerzo en el apartado ofensivo y se quedó con el triunfo. A los 43 minutos, Dominik Szoboszlai convirtió desde el punto penal y selló la sorprendente victoria de su equipo, en condición de visitante y delante de una inmensa cantidad de hinchas del Inter.

Por otra parte, Kairat Almaty cayó 1-0 ante el Olympiacos, Mónaco superó 1-0 a Galatasaray, Atlanta venció 2-1 al Chelsea, F.C Barcelona venció 2-1 al Frankfurt, Atlético Madrid superó 3-2 a PSV, Unión Gilloise cayó 3-2 ante el Olympique de Marsella y Tottenham goleó 3-0 a Slavia Praga.

